Фото: в Кадриорге сдается внаем красивый дом по очень своеобразной цене

Пятикомнатный дом площадью почти 180 м2 на улице Йоа в очень хорошем состоянии. Безусловно, он имеет ярко выраженную индивидуальность.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

На первом этаже - гостиная с открытой кухней, спальня, вестибюль, туалет и техническое помещение.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

На втором этаже три спальни, ванная с туалетом и баней, холл и балкон.

Дом стоит на ухоженном участке и выглядит как идеальное жилье для большой семьи. Только где найти семью, доход которой позволяет платить за наем 2462 евро?

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Больше информации можно найти на портале недвижимости KV.EE.