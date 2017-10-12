Фото: в Кадриорге сдается внаем красивый дом по очень своеобразной цене

В парке Кадриорг ждет нанимателей двухэтажный дом эстонского времени. Дом в прекрасном состоянии, но так как плата за наем слишком велика, найти жильцов весьма проблематично, пишет Kodu.
12 октября 2017 г., 16:05
Пятикомнатный дом площадью почти 180 м2 на улице Йоа в очень хорошем состоянии. Безусловно, он имеет ярко выраженную индивидуальность.
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
На первом этаже - гостиная с открытой кухней, спальня, вестибюль, туалет и техническое помещение.
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
На втором этаже три спальни, ванная с туалетом и баней, холл и балкон.
Дом стоит на ухоженном участке и выглядит как идеальное жилье для большой семьи. Только где найти семью, доход которой позволяет платить за наем 2462 евро?
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Больше информации можно найти на портале недвижимости KV.EE.