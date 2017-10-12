Осиновский: на обычной эстонской вечеринке не напиваются и не начинают лапать женщин

Участвовавшие в пресс-конференции премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия), министр экономики Кадри Симсон (Центристская партия), министр здоровья и труда Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) и министр социальной защиты Кайя Ива (IRL) были единодушны в том, что Таави Рыйвас должен объясниться и дать конкретные ответы по поводу случившегося, пишет Postimees.

В противном случае, по словам министров, тень падает на всю представляющую Эстонию делегацию и это будет явно несправедливо.

Евгений Осиновский сказал, что, конечно, у разных людей различные способы расслабляться после долгого трудового дня. В то же время министр здоровья и труда не смог согласиться со словами главы эстонского стартапа, что подобное — это обычная эстонская вечеринка.

«Я не хочу соглашаться с этой оценкой, что это обычная эстонская вечеринка, когда напиваются и начинают лапать женщин», - сказала Осиновский, по мнению которого, говорить так - несправедливо по отношению ко многим эстонцам.