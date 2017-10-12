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Из чего построен этот дом? Говорят, что из маршмеллоу. А что это вообще такое?

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ФОТО: gizmodo.com

Маршмеллоу - это не зефир, не пастила, а такие упругие конфетки, приготовленные, в отличие от зефира, без участия яичного белка и яблочного пюре. Может ли конфетный материал стать строительным и что может находиться в таком доме, спрашивает Kodu. И отвечает.

Даже стоящему рядом этот дом кажется сделанным непонятно из какого стройматериала. А что уж говорить о впечатлении, когда его видишь на картинке! В этом доме в одном небольшом французском городке располагается центр искусств, сообщает gizmodo.com. До этого дом успел послужить и тюрьмой, и школой. Затем его покрыли полистиролом и покрасили в белоснежный цвет. Правда, эффектно?

Фото: gizmodo.com

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