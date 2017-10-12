Из чего построен этот дом? Говорят, что из маршмеллоу. А что это вообще такое?

Даже стоящему рядом этот дом кажется сделанным непонятно из какого стройматериала. А что уж говорить о впечатлении, когда его видишь на картинке! В этом доме в одном небольшом французском городке располагается центр искусств, сообщает gizmodo.com. До этого дом успел послужить и тюрьмой, и школой. Затем его покрыли полистиролом и покрасили в белоснежный цвет. Правда, эффектно?

Фото: gizmodo.com