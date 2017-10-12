Полиция и граждане реагируют на "грязный вторник в Нарве"

Полиция пока не в силах призвать к ответу тех, кого можно было бы подозревать в нечестной предвыборной борьбе в Нарве. Сигналы поступают, проверки делаются, но ни одного уголовного дела возбудить не удалось.
"Большая часть намеков в ходе проверки не подтвердилась, и на данный момент ни одного уголовного производства не начато. Однако полиция собирает намеки и обрывки информации, оценивает их в юридическом плане и ведет производство. Срок производства по нарушениям, связанным с выборами, не заканчивается днем выборов, поэтому мы и не даем преждевременных оценок. Итоги мы подведем после выборов", - сказал руководитель Идаской службы Бюро по расследованию коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции Индрек Виккат. Его комментарий печатает Ида-Вируская уездная газета "Северное побережье".
Предвыборное напряжение в Нарве усилилось в ходе предварительного голосования на этой неделе. В социальных сетях растиражировано мнение директора Нарвского колледжа Тартуского университета Кристины Каллас, ставшей автором устойчивого словосочетания "грязный вторник в Нарве".
"Член городского собрания и влиятельный местный центрист автобусами возит школьников на экскурсии в муниципальное заведение, управляемое им же самим. Учителя же затем развозят учеников на машинах по избирательным участкам. Руководителю избирательного участка приходится повышать голос, чтобы избиратели не фотографировали свои заполненные бюллетени: за доказательство, что ты правильно отметил номер в бюллетене, можно получить 10 евро. Руководители собирают подписи со своих подчиненных для подтверждения, что те проголосуют за руководителя. О другом, быть может, даже невинном, но всё же неэтичном, не стоит даже и говорить", - возмущается директор вуза.
"Ощущение, что я снова попала наблюдателем за выборами на Украину. Но нет же, это все происходит не на Украине, а в моей стране! (…) Центристская партия не сможет утверждать, что выиграла выборы в Нарве, потому что мы не знаем и никогда не сможем узнать, кто на самом деле кого поддерживал, как на самом деле проголосовали бы нарвитяне, если бы не было угроз, использования позиции власти, скупки голосов", - считает Кристина Каллас.
В начале недели уже писали о том, как директор Нарвского водоканала, политик-центрист из Нарвского горсобрания и снова кандидат Алексей Воронов привозил нарвских школьников (и не только школьников) на экскурсии на водофильтровальную станцию. По имеющимся у канцлера права данным и даже якобы документальным доказательствам, кроме собственно экскурсии, там еще велась и политическая промывка мозгов молодых избирателей. После звонка из Таллинна подобная практика прекратилась.
Более свежий пример - типичное обращение директора учебного заведения (фрагмент): "Помогите продолжить успешную деятельность педагогам школы и отстоять гимназическую ступень, тогда и ваш ребенок сможет получить среднее образование в стенах родной школы. Для этого нужно поддержать одну из кандидатур, кандидатов в городское собрание города Нарва от нашей школы на выборах в этом году. Возможно, именно ваш голос станет решающим на этих выборах, и представитель от школы будет защищать интересы нашей гимназии в городском собрании!" Такое послание разослала в сети e-kool директор Нарвской солдинаской гимназии Любовь Фомина.
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Быстро последовала гражданская реакция: "Это нечестно, некорректно и по-моему незаконно использовать свое положение директора и агитировать нас выбирать вас", - отреагировала на обращение директора родитель ученика Мария Хинн, не побоявшаяся высказать это свое мнение также в Rus.Postimees и вместе с тем надеющаяся не навлечь гонений на своего ребенка в школе.
"Школа должна быть вне политики, директор должен работать на совесть независимо от того, выберут его или нет, лучше вообще оставаться в стороне. У вас много интересных начинаний, идей, мыслей, которые мне нравятся и с которыми я согласна. Но этим обращением перечеркивается все. Ремонты и другие вещи должны проходить, потому что они должны проходить, а не зависеть от того, кто получит место во "власти". В конце концов, в школе важен общий настрой, чувство общности, понимания, доверия, принятия, возможности и готовности решения неизбежных конфликтов, а не новые стены и мебель. А все это можно создать и без места во власти, если перед школой стоит именно такая задача и перед руководством тоже", - сказала нарвитянка Мария Хинн.
Директор гимназии Любовь Фомина объяснила, что хотя она и указывала свой номер, но призывала голосовать все же не за себя: "От нашей школы на выборах выставили свои кандидатуры четыре педагога, один ученик в 12-м классе, два родителя. Поэтому в обращении я не призываю голосовать именно за себя, у вас есть выбор. Этим и отличается наша школа, демократическим подходом".
По мнению Индрека Викката из Центральной криминальной полиции, то, что люди сообщают полиции о связанных с выборами подозрениях, - это знак того, что считают важным проведение честных и демократичных выборов. "Но не все нарушения должна оценивать полиция, на этические и моральные нарушения обращают внимание местные жители", - добавил он.