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Стрелявшему в полицейского рецидивисту отказали в УДО

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Николай Лиличкин. | ФОТО: PPA

Эстонская судебная система отказала в условно-досрочном освобождении из тюрьмы Николаю Лиличкину, осужденному на длительный срок за стрельбу в полицейского и совершение в тюрьме нескольких новых преступлений.

Вынесенное еще в июле решение Тартуского уездного суда об отказе Лиличкину в УДО вступило в законную силу накануне, 11 октября, когда кассационную жалобу рецидивиста не принял к рассмотрению Государственный суд, пишет rus.err.ee.

Вступившее в силу решение суда помимо прочего обязывает тюремную службу в дальнейшем не представлять суду ходатайства о досрочном освобождении Лиличкина.

В прошлом году суды всех трех инстанций также отказали Лиличкину в УДО.

54-летний Николай Лиличкин известен тем, что коротает свои будни за составлением жалоб на тюремные порядки и требует от тюрьмы денежной компенсации за издевательства и унижения, которым он, по его словам, подвергается.

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