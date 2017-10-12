Стрелявшему в полицейского рецидивисту отказали в УДО

Вынесенное еще в июле решение Тартуского уездного суда об отказе Лиличкину в УДО вступило в законную силу накануне, 11 октября, когда кассационную жалобу рецидивиста не принял к рассмотрению Государственный суд, пишет rus.err.ee.

Вступившее в силу решение суда помимо прочего обязывает тюремную службу в дальнейшем не представлять суду ходатайства о досрочном освобождении Лиличкина.

В прошлом году суды всех трех инстанций также отказали Лиличкину в УДО.

54-летний Николай Лиличкин известен тем, что коротает свои будни за составлением жалоб на тюремные порядки и требует от тюрьмы денежной компенсации за издевательства и унижения, которым он, по его словам, подвергается.