Стрелявшему в полицейского рецидивисту отказали в УДО

Эстонская судебная система отказала в условно-досрочном освобождении из тюрьмы Николаю Лиличкину, осужденному на длительный срок за стрельбу в полицейского и совершение в тюрьме нескольких новых преступлений.
12 октября 2017 г., 14:35
Вынесенное еще в июле решение Тартуского уездного суда об отказе Лиличкину в УДО вступило в законную силу накануне, 11 октября, когда кассационную жалобу рецидивиста не принял к рассмотрению Государственный суд, пишет rus.err.ee.
Вступившее в силу решение суда помимо прочего обязывает тюремную службу в дальнейшем не представлять суду ходатайства о досрочном освобождении Лиличкина.
В прошлом году суды всех трех инстанций также отказали Лиличкину в УДО.
54-летний Николай Лиличкин известен тем, что коротает свои будни за составлением жалоб на тюремные порядки и требует от тюрьмы денежной компенсации за издевательства и унижения, которым он, по его словам, подвергается.