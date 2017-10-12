Ратас: власти Таллинна не создают фиктивные рабочие места

«Ни в одной сфере публичного сектора нельзя создать ни одно фиктивное рабочее место. Я уверен, что Таави Аас профессионально руководит городом Таллинном и что такие рабочие места создавать невозможно», - заявил Ратас.

В течение последних дней в СМИ попали тайно сделанные Кутсером записи разговоров с городскими руководителями Таллинна, где в том числе обсуждается создание новой должности для Кутсера. Разговоры состоялись после того, как Кутсер по собственной инициативе вне рабочего времени пил кофе при кабинетах городских руководителей и тем самым утратил доверие вице-мэров Таави Ааса и Калле Кландорфа.

На встрече при участии Ааса, Кландорфа, директора юридической службы Таллинна Прийта Лелло и Кутсера руководители города сказали Кутсеру, который в то время занимал должность советника Ааса, что если он сам напишет заявление об увольнении, ему подыщут что-нибудь взамен. «Сейчас, правда, предложить нечего. Честно скажу тебе, что нам нужно немного подумать, что должна заключать в себе та должность, которую мы предложим», - сказал Аас.