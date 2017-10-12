Картина дня: фиаско Рыйваса в Малайзии, заявление Корба о Крыме и исчезновение девочки в Таллинне

Семейный врач отправил предвыборную рекламу умершему пациенту

«Являясь вашим семейным врачом, я забочусь о вас и желаю участвовать в работе Пайдеского горсобрания, чтобы отстаивать ваши интересы», - написано в открытке семейного врача Ингрид Альт, отправленной пациентке. Только вот пациентка умерла полтора года назад. Читать далее...

Михаил Корб не увидел разницы между референдумами в Крыму и Каталонии

Генеральный секретарь Центристской партии, член комиссии по иностранным делам Рийгикогу Михаил Корб сравнил состоявшийся 1 октября этого года референдум в Каталонии с плебисцитом в Крыму, проведенным в 2014 году.«В обоих местах люди высказали свое мнение. Совершенно одинаково. Люди пришли и высказали свое мнение», - сказал политик в среду, 11 октября, в программе Suud Puhtaks на телеканале ETV, отвечая на вопрос ведущего. Читать далее...

Подобное заявление не осталось незамеченным. Депутат Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кросс тут же потребовал от премьер-министра, председателя Центристской партии Юри Ратаса объяснений в связи с оценкой генерального секретаря центристов состоявшегося в марте 2014 году референдума в Крыму.

Ратас в свою очередь поспешил заявить, что мнение Корба ни в коем случае не является официальной позицией Центристской партии.

Возглавляемая Таави Рыйвасом делегация оскандалилась в Малайзии

В конце сентября делегация, возглавляемая бывшим премьер-министром и нынешним вице-спикером Рийгикогу Таави Рыйвасом и состоящая из эстонских бизнесменов, посетила Малайзию и Сингапур, где на организованной вечеринке некоторые ее представители вели себя не самым лучшим образом, а именно приставали к женщинам. Читать далее...

К сексуальному домогательству был причастен и сам Таави Рыйвас, который поспешил извиниться перед общественностью и женой.

Председатель Партии реформ Ханно Певкур, комментируя инцидент с недостойным поведением коллеги, призвал сохранять солидность и достоинство. «Таави дал разъяснения и извинился. Разумеется, каждый вне зависимости от ситуации должен сохранять солидность и достоинство. Давать оценку произошедшему могут только те, кто был на месте и видел, что произошло. Любые другие спекуляции неуместны. Но, как я уже сказал — каждый должен сохранять солидность и достоинство в любой ситуации», - сказал Певкур в четверг. Читать далее...

В Таллинне пропала десятилетняя девочка

Полиция просит помощи в поиске десятилетней Лауры. Последний раз ее видели вчера, 11 октября, в районе Таллиннского порта. Читать далее...

Спасательный круг с затонувшего парома «Эстония» найден в неожиданном месте

На минувших выходных рабочие Финского департамента лесного хозяйства убирали прибрежную зону архипелага Юуссааре, расположенного вблизи города Раасепори в Южной Финляндии, и заметили в кустах шиповника оранжевый объект - спасательный круг. Фото смотрите здесь.

ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую России вернуться в организацию

Россия сегодня работает лишь в Комитете министров Совета Европы, но не представлена в ПАСЕ. При подготовке к саммиту Совета Европы нужно добиться совместимости двух уставных органов Совета Европы. Читать далее...

Мнение Николая Караева: гриппозаговор среди нас

Вчера Департамент здравоохранения радостно втолкнулся к нам с традиционной новостью: в Эстонии начался сезон гриппа! Ура, товарищи. Так переболеем, перемутируем и вновь победим! Читать далее...

EKRE тайком снимает на видео темнокожих людей

Сегодня вечером в ходе теледебатов «Кто хочет стать мэром Таллинна?», проводимых Kanal 2 в сотрудничестве с Postimees, речь пойдет об Эстонской консервативной народной партии (EKRE), которая тайком снимает на видео темнокожих людей. А именно, советник по прессе EKRE Кадри Паас обратилась как минимум к одному фотографу, посещающему различные мероприятия по всей Эстонии, с просьбой по возможности присылать ей видео с людьми, цвет кожи которых отличается от цвета кожи эстонцев. Читать далее...

Педофил приговорен к четырем годам тюрьмы

Харьюский уездный суд в четверг, 12 октября, приговорил к четырем годам лишения свободы 29-летнего Эдуарда Григоряна, которому было предъявлено обвинение в преступлениях сексуального характера против детей. Читать далее...

Сыырумаа отрицает наличие скрытого бизнес-интереса в Таллинне

Крупный предприниматель, который сегодня будет представлять свой избирательный союз во время дебатов кандидатов на пост мэра Таллинна в эстонской редакции Postimees Урмас Сыырумаа заверяет, что не заключал с городским головой Эдгаром Сависааром ни одного тайного договора о городском имуществе: есть только известные общественности соглашения. Читать далее...