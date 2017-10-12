Центристы сорвали обсуждение отмены Закона о совместном проживании

Члены Центристской, Социал-демократической партии и Свободной партии затянули обсуждение вопроса большой государственной важности до конца предусмотренного на заседание времени.

«К сожалению, мы уже не успеваем рассмотреть законопроект 461 SE, рассмотрим его на следующем заседании», - сказал вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа, завершая заседание. Вторым пунктом повестки дня, законопроектом 461 SE, был инициированный EKRE законопроект об отмене Закона о совместном проживании. Его первое чтение должно было пройти в четверг.

Согласно закону о регламенте Рийгикогу, в четверг заседание продолжается в 10 до 13 часов. Все это время потратили на обсуждение первого пункта повестки дня, вопроса большой государственной важности, инициированного Центристской партией проекта «Будущие перспективы Ида-Вирумаа».

Законопроект об отмене Закона о совместном проживании породил напряжение в коалиции Центристской партии, Социал-демократической партии (SDE) и Союза Отечества и Res Publica, поскольку SDE резко исключила его рассмотрение, а центристская фракция не смогла сформировать единую позицию в его отношении и намекнула, что может поддержать инициативу EKRE хотя бы в первом чтении.