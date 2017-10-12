Как живется электромобилям в Эстонии? У некоторых машин пробег уже перевалил за 300 тысяч километров

В фирме числится несколько электромобилей с пробегом более 300 000 километров. На некоторых их них до сих пор стоят оригинальные аккумуляторы, энергоемкость которых сократилась на 20 процентов. Если раньше машина проезжала до 110 км на полном заряде, то теперь этот показатель составляет около 80 километров.

Срок службы батареи сильно зависит от того, где она была произведена. Отмечается, что аккумуляторы, выпущенные на японском заводе в Оппама, менялись при пробеге в 250 000 километров. Со временем у этих аккумуляторов также возникали проблемы с быстрой зарядкой. Более новые и надежные аккумуляторы выпускались в Великобритании в Сандерленде.

Замена аккумуляторного блока обойдется в 7000 евро. Если взять за основу информацию, что 100 километров пути на электромобиле стоят два евро, то простые подсчеты покажут, что 300 000 километров пути обошлись в 6000 евро. Если сюда добавить стоимость замены аккумулятора, то «расходы на топливо» составят 13 000 евро.

Оснащенные двигателем внутреннего сгорания автомобили редко расходуют в городе менее 7 литров на 100 км. Получается, что для преодоления все те же 300 000 километров потребуется 21 000 литров топлива. Если взять за основу стоимость литра в 1,1 евро, то получится 23 100 евро.

По словам собственника Elektritakso Эрмо Контсона, ездить на электромобиле гораздо приятнее. «У них плавный ход, быстрый разгон, а также они просты в использовании, - отметил он. - После использования электромобиля люди даже не смотрят в сторону обычных автомобилей».

Контсон отметил, что ни у одного из используемых в Elektritakso Nissan не возникало проблем ни с мотором, ни с прочими агрегатами. «Это одно из важнейших преимуществ перед двигателями внутреннего сгорания», - считает он.

В то же время электромобили обычно дороже машин с двигателем внутреннего сгорания.

Автопарк Elektritakso включает 50 Nissan Leaf.

По словам Контсона, предприятие уже заказало новые Leaf, а нынешние в ближайшее время будут выставлены на продажу.