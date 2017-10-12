Карэн Бадалов в бесконечном поиске парадоксов

В этом году фестиваль «Золотая Маска в Эстонии» привез к нам шекспировский «Сон в летнюю ночь», которую македонский режиссер Иван (с ударением на «и») Поповски поставил в Мастерской Петра Фоменко – московском театре, который выделяется даже на фоне великолепных театров российской столицы.

Карэн Бадалов, которого телезритель наверняка помнит по ролям в «Казусе Кукоцкого», «Исаеве», «Очаровании зла» и «Маяковском», а кинозритель, особенно следящий за «Темными ночами», – по роли в биографическом фильме «Параджанов», сыграл в этом спектакле две роли: он и власть земная, Тезей, герцог афинский, и власть, скажем так, мистическая, – царь фей и эльфов Оберон. 52-летний актер дал большой интервью порталу Rus.Postimees.

...И Случай, бог-изобретатель

– Практически во всех источниках о вас первым делом говорится: «Окончил Институт стали и сплавов по специальности физика металлов, по специальности не проработал ни дня». Насколько внезапным было ваше превращение в актера?

– Не то чтобы я окончил институт и тут же решил стать актером – такого, конечно, не было. Но я и правда не проработал по специальности ни дня. В старших классах школы я очень любил математику с физикой, особенно физику, – и сделал выбор, где учиться дальше. На втором курсе института – обучение длилось шесть лет, всё было серьезно, – я увидел объявление: набор в театральную студию неподалеку; а институт располагался рядом с парком Горького и Нескучным садом, кстати говоря...

И мне чего-то такого захотелось. Мой покойный папа был кинооператором студии «Грузия-фильм», и я с детства ездил с ним в экспедиции. Кино, конечно, не театр, но – худо-бедно – искусство. Так что я решил пойти в эту театральную студию. Там учились удивительные люди, с которыми я до сих пор дружу: Эдик Радзюкевич, Юра Черкасов, Миша Бескаравайный – теперь они все в разных театрах... Наши учителя были актерами Театра пластической драмы Гедрюса Мацкявичюса, к сожалению, театр давно распался, но в свое время в Москве это было явление. В частности, Владимир Ананьев, ученик Мацкявичюса, преподавал у нас движение. Я занимался пластикой достаточно серьезно, потом полтора года ходил в студию при Театре пластической драмы.

День за днем, месяц за месяцем, год за годом я учился в студии, как-то втянулся – и понял, что театр мне ближе стали и сплавов. Рискнул – и поступил в ГИТИС, в мастерскую Петра Фоменко.

Карэн Бадалов. FOTO: TONI LÄÄNSALU/POSTIMEES / TONI LÄÄNSALU/PM/SCANPIX BALTICS

– Кем вы себя больше ощущаете в итоге – технарем или гуманитарием?

– Для меня это разделение существовало первое время, а сейчас его не существует. Я до сих пор люблю математику, хотя почти всё забыл... Мой сын хочет по стопам дедушки стать кинооператором, он даже поступил сейчас на курсы во ВГИК, – и учится в физматклассе. Мне кажется, для мальчика логика очень важна – если у него нет стопроцентного устремления в гуманитарии. А математика логику дает.