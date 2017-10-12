Скандальная вечеринка в Малайзии: виновник инцидента в бассейне рассказал, что на самом деле происходило в ту ночь

Этот инцидент привел к тому, что EAS немедленно убрала виновника из числа членов делегации и исключила его из участия в зарубежных поездках на следующий год. Толкание женщины в воду подтвердили несколько присутствующих на месте людей.

Редакции известны участники инцидента, но по договоренности с ними имена не публикуются.

Журналист Postimees Айвар Пау: Как вся эта компания вообще попала на праздник?

Это была завершающая часть трехэтапного праздника. Сначала открыли представительство одного эстонского предприятия. Потом была afterparty, откуда одна компания отправилась в свою очередь в бар у бассейна.

Во сколько пришли в бар и как долго длилась вечеринка?

Туда пришли где-то в полночь, я ушел сразу после того, как был решен инцидент в бассейне. Последние участники делегации вернулись в отель около 4-5 утра.

Если можно спросить, что пили?

В баре только джин с тоником, ничего другого не было. На предшествующем этому празднике предлагали вино и пиво.

Что на самом деле произошло у бассейна?

Никого в воду не толкали. Я резко встал, рядом находящийся со мной человек сделал шаг назад и упал в бассейн. Да, из-за моих действий девушка упала в бассейн.

Ее коллега сказал мне, что за последний год падал в этот бассейн три раза — очень узкий край.

Хорошо, это не было преднамеренным шагом, что было дальше?

Сразу отправился решать проблему. Вся компания пришла на помощь вытаскивать ее из воды.

И как все закончилось?

Женщина высохла, была доставлена домой и в течение следующего дня решали с ней возникший материальный ущерб в отношении телефона, который упал в воду.

Если все действительно так и было, почему тогда виновнику выдан запрет на участие в поездках с делегациями на год?

Боятся, что это нанесет урон репутации EAS. На следующий день люди EAS подошли ко мне и сказали, что у них ко мне один разговор. Случай прошлым вечером, по их словам, был досадным и они надеются, что я сам все решу.

Также сообщили мне, что в следующем году я не буду принимать участие ни в одном мероприятии EAS.

Страх?

Абсолютный страх, что пострадает репутация EAS. В воду упала работающая в одном местной предприятии эстонка. Эта фирма планирует расширять деятельность в Эстонии и EAS помогает им.

Что ты знаешь о действиях Таави Рыйваса в ту ночь?

Знаю только, что в один момент мы все вместе танцевали. Потом пошли сидеть за столиками и больше я не видел его танцующим, я ушел после инцидента у бассейна.