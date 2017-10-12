Эстонские волейболисты в отборочном турнире ЧЕ встретятся с командой Аво Кеэля

Третьей командой в группе В стала сборная Израиля. В финальный турнир попадут семь победителей подгрупп и пять лучших обладателей вторых мест, пишет rus.err.ee.

"Постараемся дать бой сборной Эстонии. Для начала хорошо бы выиграть одну или две партии. Это может сыграть роль, когда будет определяться обладатель второго места", - прокомментировал результаты жеребьевки Кеэль.

Чемпионат Европы по волейболу впервые пройдет сразу в четырех странах. Увеличено и число участников финального турнира - с 16 до 24-х.

Составы отборочных групп ЧЕ

A: Румыния, Финляндия, Дания

B: Эстония, Израиль, Латвия

C: Исландия, Молдова, Черногория, Словакия

D: Албания, Австрия, Хорватия, Португалия

E: Грузия, Испания, Норвегия, Белоруссия

F: Македония, Швейцария, Украина, Венгрия

G: Азербайджан, Греция, Люксембург, Швеция