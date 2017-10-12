Мадрид должен поклониться Каталонии

С одной стороны, каталонцы без сомнения являются нацией, у которой, согласно 1-й статье устава ООН, есть право на самоопределение. Юристы, историки, этнологи и политологи, а также другие эксперты могут до бесконечности спорить о том, кто и что такое “нация”, у которой есть право на самоопределение, однако немногие будут спорить с тем, что каталонцы – своеобразный народ, то есть имеют право на самостоятельность. Даже центральное правительство Испании признает Каталонию в форме автономии.

С другой стороны, согласно международному праву, государственные границы неприкосновенны и действует принцип невмешательства во внутренние дела. То есть Мадрид имеет право решать, что происходит в Испании, что правомерно, а что нет. А Мадрид категорически отказывается признавать каталонский референдум и его результаты законными.

Безнадежная дилемма, которую не сможет разрешить и миллион экспертов.

По-моему, ключевой вопрос – и одновременно возможное решение – чего и почему хотят каталонцы. Независимого государства? В Евросюзе? Независимость стран, входящих в ЕС, сравнительно условна. В классическом смысле речь идет, скорее, об автономии. А она у Каталонии есть. Большей независимости от центрального правительства Испании? Этого, очевидно, можно было бы достичь путем переговоров. Каталония – богатейший регион Испании, который доплачивает остальной стране. И каталонцам это не слишком нравится. Совершенно понятно. Но вопросы бюджета в любом случае обсуждаемы.

Или же речь идет о деле принципа? Каталонцы просто не хотят больше иметь дело с Испанией? И все! Но, наверное, это не так. Каталонцы состоят в близком родстве с другими народностями Испании (их ведь несколько), и у них есть некоторая общая идентичность. Результаты референдума не столь однозначны. Из участников действительно явное большинство голосовало за независимость, но те каталонцы, которые не поддерживали эту идею, вообще не пошли на референдум, который Мадрид объявил незаконным. И участвовало в нем менее половины населения.

Правительство Испании во главе с премьер-министром Мариано Рахоем, очевидно, повело себя глупо, объявив референдум незаконным с самого начала. Тем самым оно неизбежно способствовало росту его популярности и делегитимизировало мадридскую власть в Каталонии. Испания – демократическое государство, а в демократической стране по определению нельзя запретить народу или его части распоряжаться своей жизнью. Отмена каталонской автономии и установление прямого управления центральной власти лишь подлили бы масла в огонь. В худшем случае это могло бы привести к гражданской войне. В Испании сравнительно недавно по историческим меркам уже была одна знаменитая гражданская война. Больше не надо. Никому.

Сторонники независимости во главе с президентом региона Карлесом Пучдемоном в каком-то смысле взяли паузу. Они по-прежнему требуют независимости, но в то же время готовы вести переговоры с Мадридом. То есть опять очень неопределенная позиция.

Остальные страны Европы и мира формально, скорее, поддержали Мадрид и принцип территориальной целостности страны. Опять-таки понятно. У слишком многих государств есть проблемные провинции, и более масштабное перерисовывание границ вызвало бы в мире всеобщий хаос. В то же время чувствуется, что кое-где на стремления каталонцев к независимости смотрят с пониманием. Насильственное их подавление было бы злодеянием. Евросоюз не смог бы этого потерпеть.

Хороших идей нет. А когда они кончаются, я гляжу в сторону книжной полки. Я нашел на ней книгу Джорджа Оруэлла “Поклон Каталонии”. Связь этого с текущим кризисом, на первый взгляд, поверхностна, но заголовок звучит многообещающе. Мадрид должен глубоко поклониться Барселоне. Признать заслуги каталонцев перед Испанией и всем миром. И признать, что у Каталонии есть принципиальное право на независимость. Дальнейшее – вопрос переговоров. Которыми должны заниматься преимущественно юристы. Вероятно, был бы найден подходящий вариант.

По крайней мере, напряжение было бы снято.