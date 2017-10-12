Яна Тоом: у Центристской партии нет официальной позиции по крымскому референдуму

«В обоих местах люди высказали свое мнение. Совершенно одинаково. Люди пришли и высказали свое мнение», – приводит слова политика rus.err.ee.

На уточняющий вопрос ведущего о том, все ли было нормально с проведением крымского референдума, Корб ответил утвердительно. «Точно так же, как было нормально с каталонским референдумом», – сказал он.

В четверг Корб пояснил в социальных сетях, что в посвященной Каталонии передаче Suud puhtaks его спросили о различиях между референдумами в Каталонии и Крыму.

«Я успел пояснить, что общего у них то, что люди ходили к избирательным урнам. Но мне не дали договорить, что оба референдума не признаны центральной администрацией и международным правом. В ходе передачи мы пришли к общему мнению, что в Каталонии следует посредством взаимного диалога найти мирное решение», – сказал Корб.

Лидер партии и премьер-министр Эстонии Юри Ратас подчеркнул, что слова Корба ни в коем случае не являются официальной позицией партии, передает BNS.

По словам Ратаса, он спросил у Корба, почему тот сказал, что крымский референдум был «окей»? Корб пояснил, что имел в виду, что референдум не признан международным правом, но не смог закончить свою мысль.

Как сообщила «Столице» член правления Центристской партии Яна Тоом, вопрос об отношении к крымскому референдуму в партии не обсуждался.

«Высказываясь по поводу Крымского референдума, Юри Ратас озвучил свою позицию как премьер-министр и председатель партии», – сказала Тоом.

По ее словам, вопрос об отношении к референдуму в Крыму никогда не обсуждался в партии, поскольку Крым Эстонии не принадлежит. По этой причине, отметила Тоом, у партии нет официальной позиции по этому вопросу.