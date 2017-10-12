Россиянин пытался вывезти из Эстонии более 35 кг молочных и мясных продуктов

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям в МАПП Шумилкино пресечен ввоз перемещаемых гражданином России из Эстонии в багаже произведенных предприятиями Эстонии, Латвии, Литвы, Дании, Польши, Испании 24,89 кг молочной продукции (сыры, масло сливочное, творог, кефир), 11,02 кг мясной продукции (паштет, колбасы вареные и копченые, сардельки, сосиски, котлеты, консервы мясные, бекон, мясо копченое), 0,28 кг рыбных консервов, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В связи с неблагополучием страны-экспортера в эпизоотическом отношении, отсутствием ветеринарных сопроводительных документов, разрешения Россельхознадзора на ввоз товара, отсутствием маркировки и заводской упаковки на копченом мясе, подтверждающей происхождение товара, дату его выработки и срок годности, нарушением условий транспортировки пищевых продуктов, ввоз товара запрещен, товар возвращен на сопредельную территорию.

Согласно действующему закону, разрешается ввоз на территорию Евразийского экономического союза в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования физическими лицами подконтрольных товаров из третьих стран, без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара, до 5 килограммов включительно в расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке.

Сотрудники таможни весь товар у гражданина России конфисковали и возвратили на сопредельную территорию.