В Париже и Нидерландах планируют полностью запретить автомобили с ДВС к 2030 году

Таким образом власти французской столицы рассчитывают поспособствовать скорейшему избавлению страны от машин с двигателями внутреннего сгорания и переходу на электромобили в Париже, где часто приходится вводить временные запреты и ограничения из-за роста загрязнения воздуха частицами выхлопных газов от автомобилей с ДВС.

При этом в мэрии рассматривают возможность "покончить" с бензиновыми и дизельными авто началу Летних Олимпийских игр 2024 года, которые будет принимать Париж, отмечается в сообщении.

В столице Франции уже действует ряд ограничений на эксплуатацию транспортных средств с ДВС: в городе существуют свободные от автомобилей зоны, регулярно проводятся дни отказа от машин, а владельцев авто старше 20 лет, которые будут остановлены в черте Парижа, ждут крупные штрафы, отмечает Autonews .

В июле министр экономики Франции Николя Юло объявил намерении властей запретить продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на всей территории страны к 2040 году.

В Нидерландах тоже хотят перейти на чистые "авто" к 2030 году

Тем временем власти Нидерландов также запланировали полностью перейти на экологически чистые виды транспорта к 2030 году путем введения полного запрета на продажу автомобилей с ДВС к этому времени, передает "Прайм" .

Правительство "страны тюльпанов" уже составило план действий на ближайшие годы, предусматривающий переход на электрокары и гибридные транспортные средства. При этом раньше в Нидерландах хотели перейти на "чистый" транспорт до 2025 года, но впоследствии скорректировали сроки в связи с тем, что в настоящее время в этой стране электромобили занимают лишь 2% от всего автопарка, отмечает агентство.

В конце июля британские СМИ сообщили, что власти Соединенного Королевства намерены с 2040 года запретить продажу в стране всех новых автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе, пишет Newsru.com.

В прошлом году в Германии и Норвегии было объявлено о том, что эти страны в 2025-2030 годах полностью перейдут на электромобили, но затем власти опровергли эти смелые планы.

Вместе с тем об отказе от автомобилей с ДВС в обозримом будущем подумывают в Китае , Индии, США и других странах.

На этом фоне и в связи с ужесточением экологических норм по всему миру многие мировые автопроизводители озаботились разработкой электромобилей, и Россия не остается в стороне.