США объявили о выходе из ЮНЕСКО

В сообщении говорится, что до 31 декабря 2018 года США планируют оставаться в составе ЮНЕСКО, а в дальнейшем намерены получить статус наблюдателя.

Задолженность американцев превысила 500 миллионов долларов. В случае выхода из агентства они смогут не платить.

Глава ЮНЕСКО Ирина Бокова выразила сожаление по поводу решения Вашингтона, о котором ее уведомил госсекретарь Рекс Тиллерсон. Об этом сообщается в ее Twitter.

I deeply regret the decision of the United States of America to withdraw from @UNESCO.

