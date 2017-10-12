США объявили о выходе из ЮНЕСКО

В сообщении говорится, что до 31 декабря 2018 года США планируют оставаться в составе ЮНЕСКО, а в дальнейшем намерены получить статус наблюдателя.

Задолженность американцев превысила 500 миллионов долларов. В случае выхода из агентства они смогут не платить.

Глава ЮНЕСКО Ирина Бокова выразила сожаление по поводу решения Вашингтона, о котором ее уведомил госсекретарь Рекс Тиллерсон. Об этом сообщается в ее Twitter.

I deeply regret the decision of the United States of America to withdraw from @UNESCO.

Official statement: https://t.co/ACgqUKVLBi pic.twitter.com/xHTvJNt6tm — Irina Bokova (@IrinaBokova) 12 октября 2017 г.

О планах США выйти из ЮНЕСКО сообщило американское издание Foreign Policy, источники которого, однако, сказали, что об этом будет объявлено на следующей неделе после выборов нового генерального директора ЮНЕСКО, добавив, что США хотят остаться в агентстве как государство-наблюдатель.

Выход связывался с двумя обстоятельствами - стремлением к экономии финансовых средств и желанием выразить таким образом протест против принятия в ЮНЕСКО "антиизраильских" резолюций.

Под антиизраильской предвзятостью подразумевалось, что в проектах резолюций ЮНЕСКО для святынь в Старом городе Иерусалима использованы только мусульманские названия, а связь с этими местами еврейского народа игнорируется.

Кроме того, 26 октября 2016 года члены Совета по всемирному наследию ЮНЕСКО проголосовали за резолюцию, согласно которой израильская "оккупация" иерусалимского Старого города грозит ему уничтожением. Из-за принятой в мае 2017 года ЮНЕСКО резолюции, отрицающей суверенитет Израиля над Иерусалимом, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о решении сократить финансирование Организации Объединенных Наций.

7 июля 2017 года ЮНЕСКО провозгласило Старый город Хеврона (Аль-Халиль) и Пещеру праотцев (Харам аль-Ибрагими) палестинским объектом культурного наследия, имеющим всемирное значение.

Вопрос о выходе был поднят госсекретарем Рексом Тиллерсоном и обсуждался несколько недель назад в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН, проходившей в Нью-Йорке, в том числе на встрече президента США Дональда Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Агентство Reuters подтвердило сообщение со ссылкой на дипломатические источники, которые уточнили, что намерение выйти - "пока не официальное, но соответствует действительности".

В 1984 году во время холодной войны президент США Рональд Рейган инициировал выход США из ЮНЕСКО, считая эту организацию идеологическим союзником СССР. В 2002 году при президенте Джордже Буше - младшем страна вновь присоединились к агентству.

В 2011 году при Бараке Обаме США сократили финансирование организации на 80 миллионов долларов в год (22% совокупного бюджета ЮНЕСКО) после того, как в состав агентства была принята Палестина, не признаваемая государством в Вашингтоне.