В Таллинне хулиган запер дверь избирательного участка

Житель Нымме пожаловался, что хотел поучаствовать именно в предварительном голосовании, поскольку в воскресенье он не сможет пойти на выборы, но теперь он остался без такой возможности и выбранный им кандидат — социал-демократ Райнер Вакра — остался без одного голоса. Возмущенный гражданин обратился с жалобой в горуправу. Там быстро выяснили, что дверь, очевидно, из хулиганских побуждений была заперта человеком, который последним пришел на выборы.

Открытый в социальном доме на улице Пихлака, 12 избирательный участок находится на четвертом этаже. Замок на двери был зафиксирован так, чтобы оставаться открытым. Но вручную механизм можно повернуть и дверь захлопнется. Избирательная комиссия знает об этой особенности двери, поэтому ходила проверять, открыта ли дверь.

Проверку делали и перед тем, как желавший проголосовать житель Нымме оказался перед закрытой дверью. Члены комиссии считают, что дверь закрыл пришедший в тот день последним голосовать человек, поведение которого показалось странным. Дверь проверяли в 19.25 и она была открыта. В следующий раз ходили проверять в 19.40 и обнаружили, что дверь была заперта.

В 20.03 избирательную комиссию оповестили по телефону, что один избиратель из-за запертой двери не смог войти и подал жалобу.

Руководитель избирательной комиссии несколько раз пытался позвонить оставшемуся за дверью избирателю и пытался связаться с ним по Facebook. Для избежания подобного инцидента на дверь участка наклеены время работы участка и телефонный номер, также снимается при возможности сердечник замка.

Горуправа сообщила, что с оставшемся за дверью избирателем связались сегодня и он сможет проголосовать в воскресенье, поэтому Вакра получит свой голос.