Рыйвас о скандальной вечеринке: готов признать, что ей было некомфортно в моей компании

Сегодня в прямом эфире в студии Postimees Таави Рыйвас сказал, что озвученные в СМИ детали и факты вечеринки эстонской делегации в Малайзии не соответствуют действительности.

Журналист Postimees спросил, соответствуют ли действительности рассказы об агрессивных поцелуях и приставании к женщине?

«В какой-то момент вся компания пошла танцевать. Вчера, когда я говорил с этим человеком, чтобы понять, что произошло, почему она озвучила обвинение публично, выяснилось, что наши версии сильно различаются. Договорились, что не будем спорить о деталях публично, - рассказывает Рыйвас. - Я понял, что она почувствовала себя плохо из-за того, что мы остались на танцполе одни, отдельно от других. Ей показалось, что на нас обращено слишком много внимания. Когда я спросил, сказала ли она мне, что хочет уйти, она ответила, что не сказала, но чувствовала, что уйти ей будет сложно».

Он заверил, что не целовал ее. «Я готов признать, что ей было некомфортно в моей компании. Мне очень жаль и стыдно за это. Получается, что если человек женат, он не должен танцевать с незнакомками. Я не святой. Но если это причинило кому-то боль, а я узнал об этом только через две с половиной недели, я отношусь к этому серьезно, готов попросить прощения и сделать это публично», - продолжил Рыйвас.

Рыйвас сказал, что детали про задирание юбки, поцелуи и приставания - сильно преувеличены.

«Когда я встретился с ней и спросил, почему она почувствовала себя плохо, то отчасти понял причины ее недовольства. Если у нее осталось впечатление, что я и еще один человек вели себя плохо, то я должен это принять и извиниться», - говорит Рыйвас.

Рыйвас сообщил, что покидает пост вице-спикера Рийгикогу: "В такой ситуации, как бы там ни было, разумно взять на себя политическую ответственность. Я готов покинуть пост вице-спикера. Для себя я принял это решение".

Он сказал, что это самый болезненный урок в его жизни. "Надеюсь, это будет уроком как для моих друзей, так и для конкурентов в политике".

"Я больше не осмелюсь пойти в ночной клуб", - признался Рыйвас.