Глава МИД Эстонии выразил послу Индии возмущение в связи с негативным поворотом в деле судовых охранников

Целью встрече было прояснить поступившую от адвокато судовых охранников информацию о том, что судья, занимавшийся апелляционной жалобой эстонских судовых охранников, отстранился от ведения процесса.

Минист иностранных дел Эстонии выразил глубокое возмущение тем, что процесс производства по аппеляции затянулся так надолго. „Мы ожидали решения аппеляционного суда почти год, и в этом контексте информация об отстранении судьи шокирует», - сказал Миксер. „Taкое судебное разбирательство не отвечает правовому государству“,- подчеркнул министр, попросив разъяснений как относительно сложившейся ситуации, так и по еедальнешему развитию.

Посол Рао выразил сожаление, что судебное разбирательство настолько затянулось и общесл со своей стороны сделать все, чтобы инцилдент был исчерпан как можно скорее. Посольство Эстонии в Нью-Дели в пятницу сообщило и о желании МИД Индии провести телефонные преговоры министров иностранных дел.

Во вторник Свен Миксер также обсудил тему и с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.