Побег от полиции на скорости 200 км/ч закончился для водителя арестом

В прошлую субботу в 7 часов утра в полицию поступило сообщение, что с заправки Olerex уехал пьяный водитель. На шоссе Куйвасту-Курессааре полиция подала знак об остановке, который водитель проигнорировал.

Убегая от полиции, он разогнался до 200 км/ч. После 40 минут преследования полиция упустил машину из виду.

Ведущий следователь Курессаареского отделения полиции Ахти Лепп сказал, что 32-летний мужчина был задержан во вторник.

Он и ранее нарушал ПДД. Его приговорили к 15 суткам ареста и забрали права на шесть месяцев.