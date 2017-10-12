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Побег от полиции на скорости 200 км/ч закончился для водителя арестом

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Скорость на спидометре. Иллюстративное фото. | ФОТО: Aivar Aotäht / Sakala

Пытавшийся сбежать от полиции на скорости 200 км/ч водитель был пойман и отправлен на 15 суток за решетку, пишет Saarte Hääl.

В прошлую субботу в 7 часов утра в полицию поступило сообщение, что с заправки Olerex уехал пьяный водитель. На шоссе Куйвасту-Курессааре полиция подала знак об остановке, который водитель проигнорировал.

Убегая от полиции, он разогнался до 200 км/ч. После 40 минут преследования полиция упустил машину из виду.

Ведущий следователь Курессаареского отделения полиции Ахти Лепп сказал, что 32-летний мужчина был задержан во вторник.

Он и ранее нарушал ПДД. Его приговорили к 15 суткам ареста и забрали права на шесть месяцев.

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