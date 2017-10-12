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«Опасная зона, летает мебель!»: один из домов в Ласнамяэ лучше обходить стороной (фото)

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ФОТО: Mupo

В Муниципальную полицию (МуПо) обратился один председатель квартирного товарищества в Ласнамяэ с проблемой, что один из жителей дома постоянно выбрасывает мусор в окно.

«Прошлую ночь из окна выкинули пакет с мусором, который еще лежит перед домом. А недавно из окна мужчина выбросил холодильник и мебель. Разговоры на мужчину не действовали и на звонок в дверь не реагировал», - рассказывает пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт.

«Жители дома напуганы и обеспокоены, квартирное товарищество оцепило опасную зону лентой и установило импровизированный плакат с предупреждением: «Опасная зона, летает мебель». Поскольку проблема уже длится некоторое время и у жильцов дома есть доказательства в виде фотографий, было решено, что председатель соберет все доказательства и обратится в опорный пункт МуПо», - добавила Хунт.

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