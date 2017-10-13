Закон о сожительстве допускает многоженство

Ситуация казалась бы комичной, если бы Эстонская палата нотариусов не считала полигамию весьма вероятной. Представитель палаты, столичный нотариус Теа Тюрнпуу ответила на вопрос: возможно ли, хотя бы гипотетически, заключить договор о сожительстве бесчисленное количество раз, не расторгая заключенных ранее аналогичных договоров?

«На самом деле, такая возможность не только не гипотетична, но имеющая место на практике, - ответила Тюрнпуу. – У нотариуса нет никакой возможности проверить, есть ли уже заключенные договоры у желающего заключить новый договор о сожительстве. Нотариус просто должен верить им на слово».

При заключении договора о сожительстве, работа нотариуса становится сложнее, поскольку договоры о сожительстве не вносятся в Эстонии в общий открытый регистр, а потому в стране нет обзора о заключенных договорах.

«Поскольку договоры о сожительстве не вносятся в открытый регистр, третье лицо – и нотариус тоже – не может знать, есть ли у кого-то из партнеров заключенные ранее договоры, - признала Тюрнпуу. – Безусловно, в интересах правовой гарантии было бы правильно регистрировать все договоры в открытом регистре».

Юридически договор, заключенный обманным путем, можно признать ничтожным, если обман будет обнаружен, но он остается в силе, пока об этом никто не знает. Таким образом, красавица Мария может заключить договор о сожительстве в Тарту с Пеэтером, а в Валга с Верой, а работяга Урмас зарегистрировать сожительство в одном городе с одним, во втором – со вторым, а в третьем – с третьим, сказавшим ему «да» лицом (и не обязательно женщиной). Раскрыться все может лишь в том случае, если Пеэтер или Мария окажут перед уже заверявшим их договор нотариусом с хорошей памятью.

По словам Тюрнпуу, заключая договоры о сожительстве, нужно учитывать, что из-за отсутствия актов о применении закона, не отрегулировано и то, как расторгнуть такой договор в одностороннем порядке.

«При официальном оформлении отношений, будь то договор о браке или о сожительстве, обычно не думают о возможном разводе»,- сказа Тюрпуу.

«Если для расторжения брака в Законе о семейном положении есть четкие регуляции, как это сделать, то аналогичной регуляции о расторжении договора о сожительстве, заключенном на основании соответствующего закона, нет».

То есть, если договор о сожительстве заключен по обоюдному согласию, и расторгать его приходят вместе, то это можно сделать беспрепятственно. Но если партнеры не согласны при расторжении отношений, договориться они не смогли, то возникнет проблема, поскольку в государстве не отрегулировано, кто и как прекращает споры вокруг договора о сожительстве.

Вчера Центристская партия использовала в Рийгикогу рабочий порядок для того, чтобы не допустить рассмотрения законопроекта об отмене Закона о сожительстве в большом зале парламента еще до местных выборов.

Согласно Закону о внутреннем и рабочем порядке в Рийгикогу, четверговое заседание должно длиться с 10 до 13 часов, и все это время было потрачено на вопрос важного государственного значения – обсуждение инициированных центристами «Перспектив будущего Ида-Вирумаа».