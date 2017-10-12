Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Молодая таллиннка возглавила мировой рейтинг в настольном хоккее

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Впервые в истории эстонского настольного хоккея 20-летняя таллиннка Мария Савельева возглавила женский мировой рейтинг профессиональных игроков. В обновленной версии рейтинга ITHF она обошла россиянку Викторию Ларичеву, которой уступила в серии за третье место на летнем чемпионате мира в чешском Либереце, пишет rus.err.ee.

Однако успешное выступление на этапах Мирового тура, где были одержаны четыре победы в женском разряде, позволили Марии Савельевой набрать необходимое количество очков.

Мария Савельева является самым титулованным игроком Эстонии, серебряным призером чемпионата мира 2011 года и серебряным призером чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов в женском разряде. В общем зачете игроков-профессионалов, включая мужчин, она занимает второе место в Эстонии и 61-е в мире.

Наверх