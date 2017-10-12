Молодая таллиннка возглавила мировой рейтинг в настольном хоккее

Впервые в истории эстонского настольного хоккея 20-летняя таллиннка Мария Савельева возглавила женский мировой рейтинг профессиональных игроков. В обновленной версии рейтинга ITHF она обошла россиянку Викторию Ларичеву, которой уступила в серии за третье место на летнем чемпионате мира в чешском Либереце, пишет rus.err.ee.
12 октября 2017 г., 20:38
Однако успешное выступление на этапах Мирового тура, где были одержаны четыре победы в женском разряде, позволили Марии Савельевой набрать необходимое количество очков.
Мария Савельева является самым титулованным игроком Эстонии, серебряным призером чемпионата мира 2011 года и серебряным призером чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов в женском разряде. В общем зачете игроков-профессионалов, включая мужчин, она занимает второе место в Эстонии и 61-е в мире.