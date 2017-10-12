Очень близкий Елене Вальме человек в инвалидной коляске может помочь нарвитянам

- Все партии и союзы говорят примерно об одном и том же - ценности во многом одни на всех. Что отличает вас в нарвском избирательном союзе Эдгара Сависаара от центристов из партийного списка?

- Наша предвыборная программа полностью отличается от всех других, в ней прописаны очень конкретные вещи, и вещи эти просчитанные и выполнимые. Нет абстрактных лозунгов, типа: "А мы работаем"; я представила его на бирже труда, где люди скажут: "А мы тоже хотим работать".

Первая наша вещь - бесплатный общественный транспорт, это реально для Нарвы. Сейчас округленно на 800 тысяч евро в год дотируется городом услуга фирмы Atko, еще 400 тысяч она собирает с продажи билетов - итого надо потратить миллион двести, и транспорт будет бесплатным. Раньше город больше тратил на Narva Bussiveod (Это муниципальное транспортное предприятие обанкротилось в 2016 году. -И.С.), и бесплатного общественного транспорта не было все равно. Конечно, хотелось бы сделать это корректно по отношению к нарвским таксистам, которых у нас около шестисот человек, но я думаю, что клиентские базы почти не пересекаются.

Второе - поддержка многодетных семей, при которой питание в детском садике может предоставляться за счет города. Тут тоже просчитанные нами цифры.

И еще одна тема - памятники культуры и исторические кладбища, которыми я лично занимаюсь с 2002 года. В 2015 году в Нарве был сделан проект реновации кладбищ в Сийвертси, а там девять самых разных исторических кладбищ. Если весь комплекс привести в порядок и реализовать городской проект, то мы получим примерно 15 тысяч мест захоронений. Учитывая, что в год в Нарве умирают порядка тысячи человек, то хватит на полтора десятилетия, и при этом будут приведены в порядок исторические кладбища. А без этого Нарва по-прежнему использует для кладбища территорию, которую предоставляет соседняя Вайвараская волость, и возможности этой территории заканчиваются, так что тема кладбищ в третьем по величине городе Эстонии является очень актуальной.

- Возвращаясь к теме бесплатного общественного транспорта: что тогда делать Нарве с договором, заключенным до 2022 года с упомянутой фирмой Atko, выигравшей в конкурсе госпоставки?

- При заключении того договора сразу даже не учли маршруты в сады и на дачи, так что договор все равно дополняется и изменяется.

- Но не возможно изменить его до такой степени.

- Надо договор пересматривать.

У нас есть еще один частный пункт в программе - пустить хоть какой-нибудь автобус в "Огонек" и "Ивушку" - это небольшие и богом забытые сады на окраине Нарвы. Сейчас люди там вынуждены прыгать через железнодорожные пути, рисковать жизнью, когда идут до ближайшей автобусной остановки.

- Как вам кажется, почему нынешние власти Нарвы не уделяют должного внимания перечисленным вопросам?

- У нынешних властей уже настолько замыленный взгляд, что они перестали видеть проблемы маленьких групп людей или маленьких людей. Кроме того, у них есть собственные видения по разным вопросам, и они не всегда совпадают с тем, что ждут люди, а в итоге делают, что хотят.