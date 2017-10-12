Очень близкий Елене Вальме человек в инвалидной коляске может помочь нарвитянам

Один из самых близких к Сависаару людей - нарвитянка Елена Вальме в интервью Rus.Postimees рассказала, что их союз может предложить жителям приграничного города после выборов, и еще объяснила, почему именно Сависаар должен стать мэром. На вопрос о степени близости с Эдгаром собеседница ответила, что на двоих у них три ноги - и это формула их устойчивости.
- Все партии и союзы говорят примерно об одном и том же - ценности во многом одни на всех. Что отличает вас в нарвском избирательном союзе Эдгара Сависаара от центристов из партийного списка?
- Наша предвыборная программа полностью отличается от всех других, в ней прописаны очень конкретные вещи, и вещи эти просчитанные и выполнимые. Нет абстрактных лозунгов, типа: "А мы работаем"; я представила его на бирже труда, где люди скажут: "А мы тоже хотим работать".
Первая наша вещь - бесплатный общественный транспорт, это реально для Нарвы. Сейчас округленно на 800 тысяч евро в год дотируется городом услуга фирмы Atko, еще 400 тысяч она собирает с продажи билетов - итого надо потратить миллион двести, и транспорт будет бесплатным. Раньше город больше тратил на Narva Bussiveod (Это муниципальное транспортное предприятие обанкротилось в 2016 году. -И.С.), и бесплатного общественного транспорта не было все равно. Конечно, хотелось бы сделать это корректно по отношению к нарвским таксистам, которых у нас около шестисот человек, но я думаю, что клиентские базы почти не пересекаются.
Второе - поддержка многодетных семей, при которой питание в детском садике может предоставляться за счет города. Тут тоже просчитанные нами цифры.
И еще одна тема - памятники культуры и исторические кладбища, которыми я лично занимаюсь с 2002 года. В 2015 году в Нарве был сделан проект реновации кладбищ в Сийвертси, а там девять самых разных исторических кладбищ. Если весь комплекс привести в порядок и реализовать городской проект, то мы получим примерно 15 тысяч мест захоронений. Учитывая, что в год в Нарве умирают порядка тысячи человек, то хватит на полтора десятилетия, и при этом будут приведены в порядок исторические кладбища. А без этого Нарва по-прежнему использует для кладбища территорию, которую предоставляет соседняя Вайвараская волость, и возможности этой территории заканчиваются, так что тема кладбищ в третьем по величине городе Эстонии является очень актуальной.
- Возвращаясь к теме бесплатного общественного транспорта: что тогда делать Нарве с договором, заключенным до 2022 года с упомянутой фирмой Atko, выигравшей в конкурсе госпоставки?
- При заключении того договора сразу даже не учли маршруты в сады и на дачи, так что договор все равно дополняется и изменяется.
- Но не возможно изменить его до такой степени.
- Надо договор пересматривать.
У нас есть еще один частный пункт в программе - пустить хоть какой-нибудь автобус в "Огонек" и "Ивушку" - это небольшие и богом забытые сады на окраине Нарвы. Сейчас люди там вынуждены прыгать через железнодорожные пути, рисковать жизнью, когда идут до ближайшей автобусной остановки.
- Как вам кажется, почему нынешние власти Нарвы не уделяют должного внимания перечисленным вопросам?
- У нынешних властей уже настолько замыленный взгляд, что они перестали видеть проблемы маленьких групп людей или маленьких людей. Кроме того, у них есть собственные видения по разным вопросам, и они не всегда совпадают с тем, что ждут люди, а в итоге делают, что хотят.
Например, есть проблема затоплений в садоводческих товариществах, вскрывшаяся с ливнями в прошлом году. Сколько наш Союз садоводческих объединений собирался, сколько спрашивал - и в ответ мы слышали от города, что все сделают. Нами приглашенный специалист говорил, что в первую очередь надо сделать большой план и нанести отметки глубин - куда и откуда вода потечет, а только потом начать копать. Однако без всего этого городским водоканалом были произведены недешевые работы за бюджетные деньги, канавы они прочистили, где сами посчитали нужным и где это на виду у людей, а в итоге вода снова не уходит - сделали красивую картинку, не решив проблему.
- Сейчас, когда прошло чуть более года с того наводнения, проблема все еще есть?
- Есть, сады топит. И как только пошли дожди, снова начались тревожные звонки от садоводов.
- Продолжая о садах, вспомним, что в нынешнем году власти Нарвы взялись обеспечить садоводческий район питьевой водой.
- Уже все три скважины пробурены, но как раз сейчас - с осени до весны - потребление воды невозможно по договору с департаментом окружающей среды, поэтому пока никто из дачников этой воды не видел. Стоят некие сооружения, и хочется надеяться, что они будут работать. Состоялось заседание комиссии, где говорили, кто будет потреблять эту воду, кто и как будет платить за нее, и вот как раз в этом вопросе все отпущено на уровень договоренностей между садами и председателями товариществ. Тут могут возникнуть недопонимания, и поэтому контроль должен быть. Надеюсь, что до весны будущего года все будет проработано.
- Водоснабжение огромного садоводческого района Нарвы - это ведь действительно нужное дело. Вы, как представитель садоводов, можете, положа руку на сердце, сказать спасибо городским властям?
- Вода там действительно была нужна. Хочется верить, что механизм снабжения водой будет хорошим и правильным. Я могу сказать спасибо городским властям за то, что они озаботились решением этой проблемы.
- Есть мнение, что центристы как разругались и разошлись по двум спискам, так и воссоединяться после выборов снова - те из них, кто пройдут в собрания. Какова вероятность этого в Нарве? С кем вы не хотели бы сотрудничать?
- Это преждевременные вопросы до подведения итогов выборов. Могу сказать только, что в сегодняшнем списке Центристкой партии в Нарве есть персоны, с кем у меня не будет договоренностей, с кем я не вижу возможностей для партнерства.
- Это связано с их криминальными делами?
- Нет, есть другие политические препятствия.
Что до криминального вопроса, то я считаю, осужденным людям со вступившим в силу приговором было бы лучше не делать шагов в политике - с моральной точки зрения. Но если закон позволяет, то отдадим это решение избирателям.
- Сам Сависаар насколько живо интересуется происходящим в Нарве и в других городах, в которых сформированы списки под его именем?
- Очень живо интересуется происходящими процессами, приезжал и в Нарву, и Силламяэ, и Маарду.
- Как вам кажется, зачем ему рассеивать внимание на другие города, самому участвуя в выборах в Таллинне?
- У него хватает и времени, и желания. Вопрос ведь не в том, чтобы Эдгар прошел - он пройдет так и так, а чтобы прошли и люди из списков Сависаара.
- Это как спрут, простирающий щупальца.
- Да нет, не в этом дело. К Нарве он относился всегда с интересом, здесь живут люди, которые его поддерживают и неплохо к нему относятся. Это выглядит очень трогательно, когда к нему подходят совершенно незнакомые люди и просят помочь решить их проблемы, то есть они верят, что человек в инвалидной коляске может им помочь.
- Вы иногда употребляете словосочетание "политика Сависаара" - это что за политика такая?
- Это когда важен каждый человек.
- Так же скажут в любой партии.
- У нас очень индивидуальный подход к людям.
- Когда каждый подходит к политику, руководителю и просит за себя, то эта ситуация, как может показаться, уже в шаге от коррупции.
- Ну что плохого, когда подходит за помощью какая-нибудь бабушка, и ей политик говорит, какие есть административные ресурсы, чтобы решить вопрос?
- Почему в прошлые годы, когда дела Сависаара были в порядке, ни он сам, ни вы не проявляли в Нарве такой политической активности?
- Сейчас центристы пришли к власти в государстве, и те программные установки, которые были сформулированы в партии при Сависааре, теперь вполне могли бы реализовываться, и у нас поначалу был период ожидания этого. Это ожидание оказалось тщетным, потому что политика пошла вразрез. Например, тема 9-го мая и заявление Ратаса о начале нового периода оккупации - такого Сависаар никогда не сказал бы. Также ждали пенсионную реформу, но ее отложили на годы. Еще на одном из правлений центристов принималось решение пересмотреть отношение к электронному голосованию, но сегодня правительство с Ратасом во главе поддерживает его сохранение. Короче, ощущение такое, что сегодня не центристы во главе правительства, а голоса IRL весомее голосов центристов.
- В Нарве у власти тоже какие-то неправильные центристы?
- В Нарве у власти давным-давно стоят бизнесмены от власти, и об этом мы говорили еще в 2005 году. Именно поэтому в Нарве создавалось второе отделение Центристской партии - "Ругодив", но мы не были услышаны.
- Как вы отнеслись к словам мэра Нарвы и центриста Тармо Таммисте, что сегодняшний союз Сависаара - это чистая политичекая конъюнктура и ничего более?
- К Таммисте, как человеку, лично я отношусь неплохо, но считаю, его слабым политиком, несмотря на то, что мэром он является с 2002 года. За пятнадцать лет он не стал более сильным политиком. Вот как он сказал про нас, так он и считает - это его мнение, и комментировать или корректировать его мне трудно.
Недавно проходила информация, что мэр Таммисте шестьдесят процентов рабочего времени проводит в командировках. Мне же кажется, что даже если его на все сто процентов не будет в Нарве, то от этого тут мало что поменяется - он что есть, что его нет. В Нарве членов Центристской партии 500 человек - и Таммисте просто один из нас, только назначенный мэром.
- Но как-то вы ощущаете себя однопартийцем с ним? Есть хоть какая-то идеологическая схожесть?
- Я не помню его какого-нибудь сильного политического заявления, или где Таммисте проявил бы себя, как центрист. Он не ярко выраженный.
К сожалению, в Нарве типичный центрист - это человек, зависимый от властных структур.
- Вы не такая?
- Да, но зато я и не имею рычагов влияния на решение общих вопросов.
- О ваших личных отношениях с Сависааром в печати уже прозвучали версии, а что на самом деле?
- Когда начали поднимать эту тему, то мне, вдруг, стали поступать звонки поддержки от разных друзей и знакомых. До этого мне было все равно, что думают, но тут решила посмотреть заголовки и почитать комментарии. Спасибо всем людям, кто говорили обо мне добрые слова, но в общем комментарии меня подрасстроили - много вульгарностей, мне стало неприятно.
Не знаю, знают люди или нет, но вот этот суд над Сависааром - это не что-то такое умозрительное. В новом периоде процесса - это начиная с 8 августа, три дня в неделю, с десяти до пяти или шести часов требуется его постоянное присутствие в суде - как на работу. Это выматывает, учитывая еще что до суда еще надо доехать, и все это делает человек в инвалидной коляске. И он же еще занимается избирательной кампанией. Лично я воспринимаю это, как глумление над человеком. Разумеется, ему необходима помощь.
Мы с Эдгаром знакомы 21 год, и все это время были в шаге друг от друга, иногда уходя на безопасное расстояние и потом возвращаясь. Наша с ним помощь взаимная - и, образно говоря, на двоих у нас три ноги, а пирамида - это очень устойчивая геометрическая фигура.
Моя дочь тоже ему помогает. У Эдгара, вообще, много друзей, но вот сейчас ему необходима такая помощь.
- Другие друзья тоже живут на хуторе у Сависаара? Или у вас исключительное, особое положение в его кругу общения?
- Эдгар сказал в своем интервью, что он свободный человек. Меня это очень устраивает, потому что я тоже свободный человек и дорожу этой свободой. Так что мы с ним очень близкие люди.
- Почему для вас важно, чтобы Эдгар Сависаар стал мэром Нарвы?
- Все избирательные союзы Сависаара основаны на тех принципах, которые Сависаар, как мэр Таллинна, реализовал в своей работе. И они также могут быть реализованы в Нарве, Силламяэ, Маарду.
- Вы хотите клонировать Сависаара?
- Клонировать - не то слово, а просто заложенные им основы работы кажутся наиболее оптимальными. Это и индивидуальный подход к горожанину, и решение общих вопросов, чтобы люди жили благополучно и в комфортном городе. Если бы такой мэр проводил в командировках шестьдесят процентов рабочего времени, то горожане заметили бы, что его не хватает.
- Кто в Нарве сегодня отвечает таким требованиям к мэру? Вы уж простите, но к вашей идее о Сависааре во главе Нарвы мало кто относится серьезно.
- Когда дело дойдет до выборов мэра Нарвы, кандидатура Сависаара будет нашим предложением, пока закон позволяет ему это делать. Если с этим станет совсем плохо, тогда моя кандидатура.
- На сколько мандатов Нарвского горсобрания рассчитывает Избирательный союз Эдгара Сависаара?
- Только время это покажет. Очень надеемся, что пятипроцентный рубеж преодолеем.