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Учения на Раквереском мясокомбинате: местные жители не готовы к потенциальной опасности

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Раквереский мясокомбинат. | ФОТО: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

На Раквереском мясокомбинате опробовали систему оповещения местных жителей о потенциальной угрозе утечки аммиака. Две трети местных жителей проигнорировали сирены, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

После Силламяэского порта Раквереский мясокомбинат является вторым предприятием в регионе, где имеется угроза массового отравления аммиаком.

"Те, кто занимались обычными делами и не были готовы к учениям, ничего не слышали. Это значит, что они не поступили так, как их учили. Плохая слышимость значит, что мы должны добавить еще сирен на территории. Другую проблему выявили, когда узнали, что только треть людей в курсе, как правильно действовать в случае угрозы отравления аммиаком", – подвел итог руководитель бюро превентивной работы Идаского спасательного центра Майдо Нылвак.

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