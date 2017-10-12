Учения на Раквереском мясокомбинате: местные жители не готовы к потенциальной опасности

После Силламяэского порта Раквереский мясокомбинат является вторым предприятием в регионе, где имеется угроза массового отравления аммиаком.

"Те, кто занимались обычными делами и не были готовы к учениям, ничего не слышали. Это значит, что они не поступили так, как их учили. Плохая слышимость значит, что мы должны добавить еще сирен на территории. Другую проблему выявили, когда узнали, что только треть людей в курсе, как правильно действовать в случае угрозы отравления аммиаком", – подвел итог руководитель бюро превентивной работы Идаского спасательного центра Майдо Нылвак.