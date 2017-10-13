Ээрик-Нийлес Кросс назначен рапортером ПАСЕ по Украине

Член Партии реформ Кросс перенимает составление рапорта от испанца Хорди Ксукла. Сорапортером Кросса назначен Аксель Фишер из Гемании.

"Успех украинских реформ является одним из ключевых вопросов будущего Европы, мониторингом можно внести позитивный вклад в этот процесс,- подчеркнул Ээрик-Нийлес Кросс в пресс-релизе. - Раз в год пленарному заседанию ассамблеи подается рапорт по государству, рапорт принимается с резолюцией государства-члена. Этот процесс чрезвычайно важен как с точки зрения ПАСЕ, так и с точки зрения Эстонии".

Рапортером по Украине является представитель ПАСЕ и наблюдатель процесса мониторинга. В рамках мониторинга отслеживаются функционирование демократии государства- члена ПАСЕ, вопросы коррупции, прав человека и иные важные аспекты. В 2010–2015 годах рапортером по Украине была бывший член делегации Эстонии в ПАСЕ Майлис Репс.

В четверг ПАСЕ выразила озабоченность относительно ряда пунктов украинского закона об образовании, ставшего предметом критики соседних стран.