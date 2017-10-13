Число жертв пожаров в Калифорнии превысило 30 человек

По оценкам агентства Reuters , в Калифорнии в течение последних 84 лет при пожаре не погибало единовременно так много людей. В 1933 году жертвами пожара в одном из парков в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния) стали 29 человек, пишет Newsru.com.

"Мы находили полностью нетронутые тела и тела, от которых остался только пепел и кости. Простите, что я говорю об этом, но это то, с чем мы столкнулись", - цитирует РИА "Новости" главу полиции округа Сонома Роберт Джиордано. Сонома - в числе округов, наиболее пострадавших от стихии.

Власти Калифорнии ранее ввели режим чрезвычайной ситуации в восьми округах. Ведется поиск около 400 жителей штата, которые пропали без вести с момента начала первых пожаров в минувшие выходные.

Огнем уничтожены более 3,5 тыс. домов и построек. В настоящее время не потушены еще 22 очага пожаров на территории суммарной площадью 77 тыс. га.