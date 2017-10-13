Центристская партия близка к абсолютному большинству

Результаты опроса, проведенного с понедельника по вчерашний день, показывают, что в Таллинне Центристскую партию поддерживает 44,3 процента респондентов. По мнению преподавателя политологии Тартуского университета Рейна Тоомла, этот результат обеспечил бы центристам 38 мест из 79.

«В сентябре многие сторонники Сависаара подумывали отдать голос за Союз Сависаара и "Делового Таллинна", но активность главного конкурента в лице Центристской партии существенно ослабила шансы союза пробиться в горсобрание», - отметил автор исследования Айвар Воог.

К такому мнению эксперт пришел потому, что в сентябре поддержка Союза Сависаара снизилась с 7,8 процента в сентябре до 5,2 в октябре. Несмотря на это, вполне возможно, что Сависаар получит в столичном горсобрании личный мандат.

Стоит отметить, что поддержка центристов выросла и по всей стране - с 25,1 до 30,6 процента. Можно отметить и рост поддержки IRL - с 4,7 до 6,7 процента.

В Таллинне одной из важнейших интриг остается то, кому достанется второе место. Например, в сентябре отрыв Партии реформ от социал-демократов составлял около восьми процентов - 19,9 против 12. В октябре поддержка белок снизилась: отставание соцдемов сократилось до 0,8 процента. Реформистов поддерживают 15,3, а соцдемов 14,5 процента.

Подсчеты Тоомла

Тартуский политолог Рейн Тоомла считает, что в Таллиннском горсобрании Центристская партия получит 38 мест из 79. Партия реформ, по его мнению, получит 13, СДПЭ 12, IRL 7, EKRE 5, а Союз Савсиаара и "Делового Таллинна" четыре места.

Есть брать за основу сентябрьские данные, то расклад был бы следующим: Центристская партия 34, Партия реформ17, СДПЭ 11, СОюз Сависаара и "Делового Таллинна" 6, EKRE 6, а IRL 5 мест.

Расчеты Тоомла не учитывают особенностей системы выборов, так как в Таллинне нет общегородского избирательного округа. Голоса распределяются между восемью районами.