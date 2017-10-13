ЕС снизит квоты на вылов рыбы в Балтийском море

Квота на вылов балтийской сельди в Ботническом заливе упадет на 40%, в Рижском заливе - на 7% и почти на 40% - в западной части Балтийского моря. Квота на лосося будет снижена на 5%, а на камбалу - на 10%, пишет fontanka.fi.

Финский министр сельского и лесного хозяйства Яри Леппя (Jari Leppä) заявил, что разочарован снижением квоты на балтийскую сельдь, и назвал ее "неоправданной". Он отметил, что эта рыба важна для рыболовства страны.