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ЕС снизит квоты на вылов рыбы в Балтийском море

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Сельдь. Иллюстративное фото | ФОТО: Mihkel Maripuu

Министры сельского хозяйства ЕС на заседании в Люксембурге приняли решение существенно снизить квоты на ловлю рыбы на Балтике.

Квота на вылов балтийской сельди в Ботническом заливе упадет на 40%, в Рижском заливе - на 7% и почти на 40% - в западной части Балтийского моря. Квота на лосося будет снижена на 5%, а на камбалу - на 10%, пишет fontanka.fi.

Финский министр сельского и лесного хозяйства Яри Леппя (Jari Leppä) заявил, что разочарован снижением квоты на балтийскую сельдь, и назвал ее "неоправданной". Он отметил, что эта рыба важна для рыболовства страны.

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