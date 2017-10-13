Предвыборные дебаты: кандидат в мэры Таллинна от Партии зеленых предлагает легализовать коноплю

Измайлова затруднилась сказать, как скоро она бы легализовала, если бы стала мэром столицы. В то же время политик подтвердила, что зеленые поддерживают употребление данного наркотика, пишет Postimees.

«Люди, употребляющие коноплю, не склонны к насилию и не искушают окружающих», - отметила она.

На это кандидат в мэры от партии EKRE Мартин Хельме сказал, что данными вопросами занимается парламент, а не местные власти. Также Хельме припомнил одну из недавних дискуссий с одним из представителей зеленых, который заявил, что партия не планирует узаконить употребление конопли.

Измайлова уточнила, что речь идет о медицинской конопле.