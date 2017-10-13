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Предвыборные дебаты: кандидат в мэры Таллинна от Партии зеленых предлагает легализовать коноплю

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По мнению кандидата в мэры Таллинна от Партии зеленых Зюлейхи Измайловой, люди, способные на насильственные действия, должны держаться от алкоголя подальше. Например, по ее словам, им стоит попробовать коноплю. Такую мысль Измалова высказала во время предвыборных дебатов в передаче «Кто хочет стать мэром Таллинна?».

Измайлова затруднилась сказать, как скоро она бы легализовала, если бы стала мэром столицы. В то же время политик подтвердила, что зеленые поддерживают употребление данного наркотика, пишет Postimees.

«Люди, употребляющие коноплю, не склонны к насилию и не искушают окружающих», - отметила она.

На это кандидат в мэры от партии EKRE Мартин Хельме сказал, что данными вопросами занимается парламент, а не местные власти. Также Хельме припомнил одну из недавних дискуссий с одним из представителей зеленых, который заявил, что партия не планирует узаконить употребление конопли.

Измайлова уточнила, что речь идет о медицинской конопле.

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