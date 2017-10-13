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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Берлин за 27 евро!

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Ночной Берлин. Снимок иллюстративный | ФОТО: Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Париж за 98 евро

Туда-обратно из Таллинна в Грецию начиная со 151 евро

Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 27 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Майорку начиная со 136 евро

Туда-обратно из Риги в Фару начиная с 96 евро

Туда-обратно из Хельсинки во Вьетнам начиная с 491 евро

Туда-обратно из Таллинна в Барселону начиная с 82 евро

Туда-обратно из Таллинна в Милан начиная с 47 евро

Туда-обратно из Риги в Бремен начиная с 28 евро

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