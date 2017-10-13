Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Берлин за 27 евро!
13 октября 2017 г., 09:28
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Париж за 98 евро
Туда-обратно из Таллинна в Грецию начиная со 151 евро
Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 27 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Майорку начиная со 136 евро
Туда-обратно из Риги в Фару начиная с 96 евро
Туда-обратно из Хельсинки во Вьетнам начиная с 491 евро
Туда-обратно из Таллинна в Барселону начиная с 82 евро
Туда-обратно из Таллинна в Милан начиная с 47 евро
Туда-обратно из Риги в Бремен начиная с 28 евро