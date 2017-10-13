Полезный совет: подождите с уборкой листьев до ночных заморозков!

«Осенний листопад для жителей домов, окруженных деревьями, каждый год вызывает бурю эмоций. Нет разницы, убирать листья раз в неделю или два раза в день, все равно газон оказывается заваленным листьями», – сказал Лимбах.

«В ветреный период действительно - через считанные часы убранная земля опять будет пестреть от листьев. При организации крупных уборочных работ полезно было бы подождать первых ночных заморозков, тогда все листья за несколько дней облетят и можно будет сразу все убрать и вывезти», – советует он.

«Разумеется, нужно учитывать, что проезжая часть и тротуары должны быть чистыми постоянно, поскольку мокрые листья становятся скользкими и потому опасными», – предупредил Лимбах. По его словам, от особенностей каждого дома зависит, как часто должна проводиться периодическая уборка.