Полезный совет: подождите с уборкой листьев до ночных заморозков!

Руководитель отдела услуг по благоустройству Pindi Kinnisvarahaldus Андрус Лимбах рекомендует не приниматься сейчас за уборку листьев, а сделать это обстоятельно и один раз – так удастся сберечь время и деньги.
«Осенний листопад для жителей домов, окруженных деревьями, каждый год вызывает бурю эмоций. Нет разницы, убирать листья раз в неделю или два раза в день, все равно газон оказывается заваленным листьями», – сказал Лимбах.
«В ветреный период действительно - через считанные часы убранная земля опять будет пестреть от листьев. При организации крупных уборочных работ полезно было бы подождать первых ночных заморозков, тогда все листья за несколько дней облетят и можно будет сразу все убрать и вывезти», – советует он.
«Разумеется, нужно учитывать, что проезжая часть и тротуары должны быть чистыми постоянно, поскольку мокрые листья становятся скользкими и потому опасными», – предупредил Лимбах. По его словам, от особенностей каждого дома зависит, как часто должна проводиться периодическая уборка.