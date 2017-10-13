Эксперт: цены на строительство бесконтрольно растут, а спрос на новые квартиры вырос до невиданных размеров

Хотя количество выставленных на продажу проектов выросло на 48%, численность предлагаемых квартир увеличилась в меньшей пропорции, с 1900 до 2300 единиц. «До невиданных ранее размеров вырос также спрос на новые квартиры – по нашим расчетам только в сентябре забронировали и купили более 220 новых квартир, а среднегодовое количество приобретаемых новых квартир удержится в пределах 160-170 квартир в месяц», – сказал партнер по продажам Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.

Примечательным он назвал и то обстоятельство, что несмотря на рост объемов, цены ощутимо не выросли – средняя стоимость новых квартир, предлагавшихся летом прошлого года, составляла 2300 евро/м², а по состоянию на конец сентября этого года она – 2400 евро/м², то есть на 4% выше.

Несмотря на увеличение количества предложений, по словам Соомана, в ближайшее время ожидается дефицит новых квартир. «В свете новых проектов застройки это звучит противоречиво, но уже сегодня очевидны серьезные признаки того, что рынок пополняется все меньшим количеством новых проектов­, поскольку препоны на их пути ставят как регулирующие рынок банки, так и достаточно бесконтрольно выросшие цены в секторе строительства, что вынуждает застройщиков вести себя осторожнее», – сказал Сооман. По его словам, последнее не означает, что теперь стоило бы поспешить с покупкой новой квартиры. «На данный момент выбор есть, так что семь раз отмерь и один раз отрежь», – добавил он.