В Нарвском замке открывается фотовыставка «Воспоминания о Кренгольме»

Филипп Соловьев в течение двух лет снимал территорию Кренгольмской мануфактуры и беседовал с ее бывшими сотрудниками, изучая не только нынешнее состояние фабрики,

но и истории людей, которые работали на ней в разное время. На выставке «Воспоминания о Кренгольме» представлен результат проделанной автором работы.