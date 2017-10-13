В Нарвском замке открывается фотовыставка «Воспоминания о Кренгольме»
13 октября 2017 г., 09:57
В пятницу на седьмом этаже башни Нарвского замка состоится открытие выставки эстонского фотографа Филиппа Соловьева «Воспоминания о Кренгольме».
Филипп Соловьев в течение двух лет снимал территорию Кренгольмской мануфактуры и беседовал с ее бывшими сотрудниками, изучая не только нынешнее состояние фабрики,
но и истории людей, которые работали на ней в разное время. На выставке «Воспоминания о Кренгольме» представлен результат проделанной автором работы.