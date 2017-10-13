Шесть советов, как сделать квартиру привлекательнее для потенциальных покупателей

Дизайнеры интерьера из фирмы My Domaine предлагают прислушаться к их советам и сделать свое жилье привлекательнее и визуально дороже.

1. Нет яркому свету!

Очень яркие потолочные светильники подчеркивают недостатки помещения, тогда как торшеры и настольные лампы делают интерьер более стильным и интересным.

2. Спрячьте провода!

Змеящиеся по полу или валяющиеся клубком под телевизором провода и кабели не красят ваш интерьер. Существуют специальные короба для проводов. К тому же, возможно, вам пора заменить тумбочку под телевизор: выберите тумбу на основании с цоколем, а не на тонких ножках, тогда кабелей не будет видно.

3. Помещение не должно выглядеть пустым

Многие считают: чем меньше мебели, тем лучше. Это утверждение верно наполовину, так как каждая комната должна быть обставлена так, чтобы не возникало ощущение щемящей пустоты. Также имейте в виду, что комнату не украшают совершенно пустые стены.

4. У вас есть на что посмотреть?

Если ваши стены, наоборот, украшают картины или фотографии, немедленно выньте их из пластмассовых рамок, имитирующих золоченый багет! Предпочитайте строгие рамы из натуральных материалов.

5. Ваша квартира - не офис

Вертикальные жалюзи уместны только в конторе. В жилом помещении они производят удручающее впечатление.

6. Бумажные абажуры - на помойку!

Они уместны в студенческом общежитии или в съемной квартире, но не в ухоженном доме, где вы живете уже несколько лет.

Источник: DailyMail