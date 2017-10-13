Полиция задержала таксиста, подозреваемого в торговле наркотиками

Работающего таксистом подозреваемого задержали 9 октября в городе Йыхви. В ходе обыска в автомобиле задержанного было обнаружено около 20 конвертов из фольги, в которых находился порошок. Экспресс-тест выявил наличие фентанила. Согласно подозрению, 51-летний мужчина занимался торговлей наркотического вещества в Кохтла-Ярве с весны этого года. Собранные улики позволили задержать подозреваемого.

Руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями Идаской префектуры Дмитрий Кабанов отметил, что, образно говоря, задержанный работал доставщиком пиццы, который развозил фентанил по заказчикам. «Дилеры используют разные возможности для доставки наркотиков. В то же время полиция прибегает к различным способам в борьбе с дилерами, распространителями и поставщиками наркотиков», - отметил Кабанов. Он подчеркнул, что фентанил является сильным синтетическим наркотиком, который является главной причиной смерти наркоманов. «Если фентанил не будет попадать в Эстонию, мы сможем сохранить жизни наших жителей», - сказал Кабанов.

«Несомненно, в данном случае речь идет о преступлении, представляющем серьезную опасность для здоровья людей. Кроме того, это провоцирует преступления против имущества и личности. В Ида-Вирумаа распространение преступлений, связанных с наркотиками, довольно велико. В этой ситуации важно своевременно обнаружить преступников, установить их личность, задержать, а также наказать», - сказала помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Аве Арним.

По заверению Аве Арним, по решению суда подозреваемый был взят под стражу. «Это делается для того, чтобы избежать совершения преступления, а также обеспечить объективное, а также максимально быстрое и продуктивное следствие», - пояснила она.