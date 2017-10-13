В Швеции произошла стрельба: есть раненые

По словам местной полиции, ранены по меньшей мере четыре человека. Район происшествия оцеплен, на место прибыли машины скорой помощи. В пути находятся судебные эксперты и криминалисты.

По последним данным, полиция преследует нескольких подозреваемых. Есть вероятность, что это был один человек.