Урмас Круузе: «Действия правительства снижают стоимость частной недвижимости»

«За период с 2014 до 2020 года на приведение в порядок многоквартирных домов было выделено 102 млн евро. Необходимость в реновации велика, но сегодня представители квартирных товариществ заявили, что эти средства уже закончились», - сказал Круузе.

На запрос депутата министр Пало ответила, что, к сожалению, дополнительное финансирование произведено не будет, так как, по ее оценке, это не является разумным.

«Как объяснить это квартирным товариществам, которые уже проделали необходимую подготовительную работу, а теперь им говорят, что они не смогут подать заявку на обещанные средства?» - спрашивает Круузе.

Член Рийгикогу считает, что правительство должно найти дополнительные ресурсы для финансирования работ по реновации и повышению энергоэффективности жилых домов. «Вместо этого министр говорит, что строительный рынок перегрет и компетентных строителей не найти. В то же время финансируется строительство муниципального жилья. На это строительство компетентные специалисты, по оценке министра, видимо, имеются».

«Почему бы не сократить программу строительства муниципальных жилых домов, чтобы перенаправить имеющиеся средства для поддержания уже существующих зданий?» - интересуется Круузе.