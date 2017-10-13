Таави Рыйвас: «Она считала, что я не обратил на это внимания и игнорирую ее»

- Мне кажется, что у вас в жизни есть все: власть, деньги, любимая семья. Но в четверг у жителей Эстонии создалось впечатление, что вам чего-то все же не хватает, раз стали возможны пьяные похождения в баре гостиницы в Куала Лампур. Это так?

- На самом деле, я считаю, что в моей жизни нет чего-то, чего бы мне не хватало. Все, что вы перечислили, точно так и есть… Люди, с которыми я всем этим занимаюсь, особенно семья, очень сильно пострадали от этого. События описаны весьма красочно. Добавлены детали, с которыми я не могу согласиться. Но не это главное. Если кому-то произошедшее в Куала Лумпру показалось превышением границ дозволенного, то было бы уместно взять за это на себя ответственность и принести извинения.

Мне просто жаль, что информация о том, что человек, с которым все это связано, воспринял произошедшее болезненно, дошла до меня слишком поздно. Если бы она сказала мне об этом сразу, или связалась со мной на следующий день: как она, по ее словам, планировала, то возможно эту тему можно было бы проще… или это недоразумение было бы проще решить.

- Посмотрим на то, о чем написала Eesti Päevaleht, и, если позволите, я процитирую: «Я попыталась избежать этой ситуации, преодолевая его сопротивление, одернула свое платье, несколько раз повторила „прекрати“». Вы зажимали кого-то за шкафом?

- Эта часть значительно отличается от того, что произошло на самом деле.

-Что же произошло?

- Начнем с того, что это была светская вечеринка и не было никакой возможности уединиться.

- Женщина говорит, что смотрела камеры наблюдения и там рядом были холодильники. Это ложь?

- Я не знаю, что она смотрела.

- Холодильников в стороне не было, вы не могли отделиться от компании?

- Да, я не знал, что где-то в стороне есть холодильник, я, естественно, никого туда не отводил, тем более, силой. Но не это главное в этой истории. Ясно, что мы своим поведением умышленно или случайно побеспокоило несколько человек из компании. За это нужно отвечать, в том числе и мне, как одному из членов и лидеров делегации.

- Кто-то упал в бассейн, кому-то плеснули в лицо напитком и кто-то к кому-то приставал?

- Самым ясным эпизодом из всего этого набора было падение в бассейн, поскольку мы все об этом тут же узнали. Я сам в этот момент не находился рядом и еще меньше принимал в этом участие, но в этом случае все ясно и тема четко оговорена между людьми.

- С вами лично связано происшествие, описание которого я вновь процитирую из Eesti Päevaleht: «В какой-то момент он потащил меня с танцпола, затолкал меня в угол между холодильником и танцплощадкой. Уже в поцелуе он был очень агрессивен, что было неприятно. А дальше он утратил контроль, задрал мне платье и начал меня лапать». Это все о вас?