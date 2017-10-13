Таави Рыйвас: «Она считала, что я не обратил на это внимания и игнорирую ее»

В интервью Postimees вице-спикер парламента Таави Рыйвас признался, что мог перейти границу дозволенного во время праздника, которым завершилась его рабочая поездка в Малайзию, и пообещал подать прошение об отставке.
- Мне кажется, что у вас в жизни есть все: власть, деньги, любимая семья. Но в четверг у жителей Эстонии создалось впечатление, что вам чего-то все же не хватает, раз стали возможны пьяные похождения в баре гостиницы в Куала Лампур. Это так?
- На самом деле, я считаю, что в моей жизни нет чего-то, чего бы мне не хватало. Все, что вы перечислили, точно так и есть… Люди, с которыми я всем этим занимаюсь, особенно семья, очень сильно пострадали от этого. События описаны весьма красочно. Добавлены детали, с которыми я не могу согласиться. Но не это главное. Если кому-то произошедшее в Куала Лумпру показалось превышением границ дозволенного, то было бы уместно взять за это на себя ответственность и принести извинения.
Мне просто жаль, что информация о том, что человек, с которым все это связано, воспринял произошедшее болезненно, дошла до меня слишком поздно. Если бы она сказала мне об этом сразу, или связалась со мной на следующий день: как она, по ее словам, планировала, то возможно эту тему можно было бы проще… или это недоразумение было бы проще решить.
- Посмотрим на то, о чем написала Eesti Päevaleht, и, если позволите, я процитирую: «Я попыталась избежать этой ситуации, преодолевая его сопротивление, одернула свое платье, несколько раз повторила „прекрати“». Вы зажимали кого-то за шкафом?
- Эта часть значительно отличается от того, что произошло на самом деле.
-Что же произошло?
- Начнем с того, что это была светская вечеринка и не было никакой возможности уединиться.
- Женщина говорит, что смотрела камеры наблюдения и там рядом были холодильники. Это ложь?
- Я не знаю, что она смотрела.
- Холодильников в стороне не было, вы не могли отделиться от компании?
- Да, я не знал, что где-то в стороне есть холодильник, я, естественно, никого туда не отводил, тем более, силой. Но не это главное в этой истории. Ясно, что мы своим поведением умышленно или случайно побеспокоило несколько человек из компании. За это нужно отвечать, в том числе и мне, как одному из членов и лидеров делегации.
- Кто-то упал в бассейн, кому-то плеснули в лицо напитком и кто-то к кому-то приставал?
- Самым ясным эпизодом из всего этого набора было падение в бассейн, поскольку мы все об этом тут же узнали. Я сам в этот момент не находился рядом и еще меньше принимал в этом участие, но в этом случае все ясно и тема четко оговорена между людьми.
- С вами лично связано происшествие, описание которого я вновь процитирую из Eesti Päevaleht: «В какой-то момент он потащил меня с танцпола, затолкал меня в угол между холодильником и танцплощадкой. Уже в поцелуе он был очень агрессивен, что было неприятно. А дальше он утратил контроль, задрал мне платье и начал меня лапать». Это все о вас?
- Все точно до части о танцполе. В какой-то момент вся компания пошла танцевать. Что-то явно должно было произойти, из-за чего она зашла так далеко, чтобы пойти и выплеснуть открыто все эти обвинения. Вчера (позавчера – ред.) мы несколько раз обсудили случившееся и поняли, что наши версии сильно различаются. Мы договорились, что не будем публично спорить о деталях.
Но я понял одно, что ей было нехорошо - за что я уже перед ней извинился… еще вчера (позавчера – ред.) – когда мы всей компанией пошли танцевать и оказались одни посреди танцпола, когда другие люди ушли. Она чувствовала неловкость, что оказалась в центре внимания и хотела оттуда уйти. Я спросил, сказала ли она мне, что хочет уйти, и препятствовал ли я этому как-то. Она ответила, что нет, я не препятствовал, но она чувствовала, что сделать это будет сложно.
- С танцпола?
- Именно с танцпола. Позже она сказала, что мы ушли оттуда вместе, но до того, она чувствовала себя некомфортно.
- Жители Эстонии читают Eesti Päevaleht и там есть цитата: «Уже в поцелуе он был агрессивными, что было неприятно».
- С этим я не могу согласиться.
- Вы не целовали ее?
- Не целовал. Не был агрессивным…
- Вы не лапали ее?
- Я еще раз говорю, если она чувствовала себя некомфортно в нашей компании, то я готов это принять. Я готов извиниться как перед ней, так и перед общественностью, что я уже неоднократно сделал. Мне стыдно за мое поведение.
Я считаю, что ни танцы, ни поцелуи, ни лапание нельзя оправдать, если человек женат. Я не должен ходить в ночные клубы и танцевать с чужими женщинами. Я признаю, что делал это и раньше. Но я не святой, я ходил на праздники – правда, не слишком часто. Время от времени на праздниках бывает очень весело. Но если это наносит кому-то боль и она говорит мне об этом через две с половиной недели, то я отношусь к этому серьезно.
- Вы сказали, что ушли с танцпола, но не целовали ее, не хватали ее за подол платья и не пытались его задрать, и вы не лапали эту женщину?
- Эти детали явно были нужны, чтобы добавить сочности этой истории.
- Одним словом: вы не целовали, не лапали и не задирали платья?
- Точно так.
- Сколько вы выпили в тот вечер?
- Я не скрываю, что как я, так и эта женщина находились в приподнятом настроении и употребляли алкоголь. Речь идет о мероприятии по окончании программы, и это был веселый праздник. Но факт и то, что несколько раз праздник выходил из-под контроля.
О сегодняшнем (вчерашнем – ред.) Eesti Päevaleht я говорили со многими людьми, которые были на этом празднике. Они сказали, что от написанного в газете складывается скособоченная картина. Создается впечатление, все члены делегации вели себя невоспитанно. Другие сказали, что этот праздник нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим. Но если кому-то от этого плохо, на грани того, что может стерпеть человек… если для кого-то остаться вдвоем на танцполе – это больно. Я готов это принять.
- Вы говорите, что не целовались, не лапали, а что вы, по вашей версии, делали, когда ушли с танцпола?
- Вернулись к компании. Это она говорила и сама, что мы вернулись к компании. Версии отличаются в деталях. Если бы я кого-то целовал, для меня не было бы проблемой это признать. Прежде всего, мы было бы стыдно перед женой, перед своими детьми.
- Стыдно потому, что вообще попали в такую ситуацию, или потому, что слегла вышли за рамки дозволенного?
- Из-за того, что вышли за рамки: был флирт или что-то еще.
- Вы готовы признать, что вы перешли границы танцами, но вы говорите, что поцелуев не было?
- Да.
- Но к чему тут такое разночтение? Если меня целуют, я понимаю, что меня целуют. Двух мнений тут быть не может.
- Скажу честно, этого я не знаю. Расходящиеся друг с другом утверждения тут были и раньше. На самом деле, тут могли сойтись разные вещи. Но напрямую и персонально меня не обвиняют…
- Было написано: «В поцелуе он был очень агрессивным».
- Да, но напрямую и персонально меня тут не называют. Но я считаю нужно открыто сказать, что такие обвинения в мой адрес прозвучали раньше и я встретился с этим человеком. Я ходил на разговор с ней и сказал, что я не буду спорить.
Раньше мы говорили по телефону, и я сказал, что мы оба знаем, что на самом деле этого не было. Она с этим не согласилась. Я не знаю, на самом ли деле она придумала эту историю. По каким-то причинам она очень твердо стоит на этой версии. Я с этим согласиться не могу, но это не важно. Факт в том, что ей было больно, и я перешел грани дозволенного.
- Как это восприняла ваша семья?
- Ну, нет сомнений, что для семьи это оказалось чрезвычайно тяжело.
- Что вы сказали своей жене?
- Сначала я показал ей электронные письма, которые мне прислал журналист, в которых было написано, что я приставал к нескольким женщинам и были описаны некоторые красочные детали. Все это я показал ей и сказал, что в таких вещах меня обвиняют.
Большей боли моей семье нанести было невозможно. Совершенно ясно, что все это публичное обсуждение по данной теме весьма непропорционально, или это все-таки наказание за все мои скверные поступки, которые я совершил в своей жизни. Я еще раз повторю, что я не святой, конечно, у меня есть дела, за которые мне стыдно. И, конечно же, это нападение на мою личность и на мою карьеру.
- Как отнеслась ко всему этому ваша жена, когда прочитала это?
- Она была в шоке. Меня не было в Таллинне в тот момент, когда она это читала. Она была в шоке и очень зла на меня. Можете считать, что она была не в самом хорошем настроении. Ей это причинило большую боль.
Я сказал, что да, мы ходили и танцевали, и все могло выйти из-под контроля. Я считаю, что ни одна жена, которая услышит о таком, не будет этому рада. Я крайне благодарен за то, что у меня такая разумная жена. Она может быть даже слишком разумная, не многие женщины могут быть такими.
- Был ли момент, когда только что заключенный брак мог рухнуть на третий месяц после своего появления?
- Конечно, был. Конечно, был. Когда я получил письмо, в котором очень длинно и подробно все расписано. И журналист заявил, что я приставал ко многим женщинам. И все эти свидетельства у них есть. Он уверенно заявил мне, что у него есть свидетельства трех людей, которых у него на самом деле не было. Это ерунда.
- Это ситуация – слово против слова.
- На самом деле, да. Я сегодня говорил с людьми, которые очень хорошо разбираются в этой области, и они утверждают, что человек, о котором вбрасываются такие утверждения, оказывается совершенно беззащитным. У меня было глубокое желание понять, в чем заключается желание открыто говорить об этом?
- В чем?
- Во-первых, то, что я уже описал. Во-вторых, то, что ей было стыдно и за нескольких других членов делегации.
Тогда я спросил, зачем нужно было так сильно нападать на меня, и нельзя ли было предъявить претензию мне лично? Он сказала, что думала, что я не отвечу на ее телефонные звонки. Она считала, что я не обратил на это внимания и игнорирую ее. Что скажу: слушай, ты кто, я вообще не хочу с тобой говорить. У нее было большое предубеждение в отношении меня. Я спросил, а теперь, когда ты пару дней назад отправила мне SMS с предложением поговорить, связался ли я с тобой. Она сказала, что, да, связался.
С таким предубеждением ничего поделать нельзя. Я встретился с этой женщиной из желания предотвратить скандал и уберечь своих близких от публичных нападок. Но сегодня (вчера – ред.) мы видим, высказаться захотело очень много людей, которых не было там на месте.
- Например, ваш однопартиец Кристен Михал, который сказал: «Я считаю, что из своей высокой этичности Таави примет решение, которое поймет общественность». Речь о том, что вы откажетесь от места вице-спикера?
- В такой ситуации разумно принять на себя политическую ответственность. И в любом случае, если кто-то меня обвиняет – вне зависимости от того, готов я принять это целиком или частично, - я не хочу, чтобы мои близкие долго находились под ударом и давлением. Я не хочу держать под давлением свою партию, которая абсолютно не связана с этой ситуацией, и я абсолютно готов отказаться от места вице-спикера. Если это та цена, которая необходима… Да, я готов это сделать.
- Завтра (сегодня – ред.) вы пойдете и скажете – вот документ?
- Ну, мы должны посмотреть на это с технической стороны, это нельзя сделать в любой момент. Да, для себя я это решение принял.
- Останетесь в Рийгикогу?
- Я считаю, что у меня, как у политика, есть, что дать народу Эстонии, но я очень хорошо понимаю, что в результате такого массивного нападения, моя политическая деятельность существенно осложнилась. Вне зависимости от того, насколько я хорош или плох во внешней политике или в финансовой политике. Я уверен, что какое-то время будут с радостью вспоминать, что у него там в Малайзии все-таки что-то было, он все же был виноват. Это будет меня сопровождать, и я это учитываю.
- И жизненный урок?
- Это самый болезненный урок в моей жизни. Я надеюсь, что это станет уроком как для всех моих друзей, так и для конкурентов в политике. Урок и в том, что я не поспешу с комментарием, подобные обвинения прозвучат в адрес кого-то другого.
- Вы чувствуете, что это была ловушка для вас?
- (Пауза.) Я не знаю. Я действительно не могу этого сказать, потому что если я согласился встретиться с человеком и на эту встречу приходят и фотографы изданий, то тут явно есть целый ряд того, что невозможно спланировать заранее. Если я понимаю, что в эти события умышленно добавлено что-то остренькое…
Это на самом деле не меняет дела для меня. Были там поцелуи или не были, я бы не постыдился в этом признаться. Это не главное. Но если это сконструировано таким образом и делалось это в течение нескольких недель, то в итоге… я не знаю, было ли это ловушкой, было ли это желанием меня уничтожить.
Вчера (позавчера – ред.), когда я говорил с этой женщиной, у меня не возникло таких подозрений. Она оставила глубокое ощущение, но после выяснилось, что за дверью находился фотограф. Она сказала, что понимает, насколько это важно для меня и для моей жены, что мои дети не должны это открыто прочесть и услышать от своих одноклассников. Она сказала, что мы одинаково понимаем эти вещи. Она сказала, что обещает меня уберечь и, по моей просьбе, уберечь всех членов делегации.