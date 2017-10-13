Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Рыйвас ушел с поста вице-спикера Рийгикогу. Что будет дальше?

1
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Таави Рыйвас в студии Postimees. | ФОТО: Liis Treimann

Последующие за отставкой Таави Рыйваса выборы нового вице-спикера Рийгикогу состоятся, очевидно, 23 октября, сообщил в пятницу  председатель партии реформ Ханно Певкур.

В соответствии с регламентом парламента, правление Рийгикогу в предстоящий четверг 19 октбяря утвердит повестку дня следующей недели, рассмотрев поступившией предложения по повестке дня. Очевидно, выборы нового вице-спикера могут быть включены в повестку заседания в понедельник 23 октября.

Бывший премьер-министр Таави Рыйвас в четверг сообщил, что уходит из правления Рийгикогу, однако не покинет парламент. Рыйвас признался, что недостойно повел себя с незнакомой женщиной во время недавней поездки в Юго-Восточную Азию, и извинился перед общественностью и перед своей семьей.

Регламент Рийгикогу предусматривает, что если вице-спикер подает в отставку по собственному желанию, он извещает о своей отставке и ее причине на заседании парламента. В случае отставки вице-спикеры продолжают исполнять свои функции до избрания нового спикера или вице-спикеров.

Наверх