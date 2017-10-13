Рыйвас ушел с поста вице-спикера Рийгикогу. Что будет дальше?

В соответствии с регламентом парламента, правление Рийгикогу в предстоящий четверг 19 октбяря утвердит повестку дня следующей недели, рассмотрев поступившией предложения по повестке дня. Очевидно, выборы нового вице-спикера могут быть включены в повестку заседания в понедельник 23 октября.

Бывший премьер-министр Таави Рыйвас в четверг сообщил, что уходит из правления Рийгикогу, однако не покинет парламент. Рыйвас признался, что недостойно повел себя с незнакомой женщиной во время недавней поездки в Юго-Восточную Азию, и извинился перед общественностью и перед своей семьей.

Регламент Рийгикогу предусматривает, что если вице-спикер подает в отставку по собственному желанию, он извещает о своей отставке и ее причине на заседании парламента. В случае отставки вице-спикеры продолжают исполнять свои функции до избрания нового спикера или вице-спикеров.