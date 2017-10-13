Безрамочный Nokia 9 впервые показали на видео

И хотя по большому счету внешний вид Nokia 9 стал известен несколько недель назад, видео от OnLeaks подтверждает предыдущие слухи о безрамочном смартфоне Nokia, пишет 4pda.ru.

Согласно имеющимся данным, аппарат получит 5,5-дюймовый AMOLED-дисплей с загнутыми краями и тонкими рамками со всех сторон. Отчасти смартфон напоминает последние флагманы Samsung. Спереди и сзади он будет прикрыт изогнутым стеклом с металлической рамой по центру. Сообщается, что стеклянная задняя крышка позволит реализовать в «девятке» поддержку беспроводной зарядки.

На задней стороне Nokia 9 расположатся двойная камера и сканер отпечатков пальцев, при этом объектив будет существенно выступать из корпуса. Появится ли в смартфоне оптика Zeiss, как в Nokia 8, пока неясно.

Судя по последним данным, ждать презентацию Nokia 9 стоит в начале следующего года на MWC 2018 вместе с анонсом Nokia 2 и 7.