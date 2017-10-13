Эрдоган рассказал о мировом заговоре против Турции и попытках США укротить турецкого льва

«Турцию пытаются уничтожить изнутри и снаружи. Наша страна - как лев с вырванными когтями, которого пытаются приручить и поставить под ярмо. Те, кто привык к старой Турции, не хотят получить сильную Турцию», - приводит слова турецкого лидера CNN Türk.

Эрдоган утверждает, что США реализуют грязный план, и отмечает, что для Америки неприемлемо жертвовать таким стратегическим партнером, как Турция. По мнению президента Турции, в этом заговоре мирового масштаба учтены экономические способы давления, манипулирование мнением нации, путчисты, сектантские и этнические подстрекательства и использование террористов.

«Фигурантами этой кровавой игры являются преступные группировки: течение Фетуллаха Гюлена (FET), PПK, ИГИЛ и DHKP-C. Попытки увязать действия по созданию у южных границ Турции коридора, подконтрольного террористам, с борьбой с ИГИЛ являются абсурдом. Подконтрольная террористам зона преследует цель заблокировать Турцию. Пусть никто не пытается ввести в заблуждение Анкару», - переводит слова президента Турции News Türk.

По мнению Эрдогана, главным мотивом турецких противников является месть за поражения многовековой давности. «Вовсе не случайно в ходе протестов в парке Гези в Стамбуле на стенах появились надписи „Насилие началось в 1453 году (год падения Константинополя“. - Прим. NEWSru.com). Те, кто называет события 1453 года насилием, не могут считаться сынами турецкой нации - все это отпрыски византийцев», - пояснил он.

«Когда Турция обращается с просьбой о продаже оружия, в Вашингтоне ссылаются на необходимость одобрения конгресса. Но когда дело касается террористических организаций, они снабжаются оружием на безвозмездной основе. Причина заключается в попытках блокировать Турцию с южного направления. Не буду озвучивать оставшуюся часть плана. Это тема отдельного разговора», - напомнил Эрдоган о поддержке Западом курдов.

Он также обвинил ЕС в невыполнении своих обещаний: «Брюссель дает обещания, а потом не выполняет их, потому что представители ЕС являются нечестными людьми. Вся их жизнь - одна сплошная ложь. Мы никогда не видели искренности в позиции ЕС. Политика Турции по борьбе с беззаконием и несправедливостью на международном уровне вызывает недовольство некоторых сил. Сильная Турция вызывает страх у врагов Анкары. При этом главное, что Турция становится примером и надеждой для других стран».

Что касается визового кризиса между Турцией и США, то главным виновником в нем Эрдоган назвал американского посла в Анкаре Джона Басса. «За решением о прекращении выдачи виз гражданам Турции стоит посольство США в Анкаре. Недопустимо, чтобы США жертвовали своими отношениями с Турцией, которая является их стратегическим партнером, из-за действий посла, превысившего свои полномочия. Анкара не может с этим согласиться. Если интересы в Турции такой крупной державы, как США, ограничиваются действиями отдельно взятого посла, то это вызывает сожаление. Действия дипломата должны были натолкнуться на жесткую реакцию. В Вашингтоне должны были упрекнуть посла за подобные шаги в союзной стране, однако не сделали этого», - заявил он.