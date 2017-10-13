Эрдоган рассказал о мировом заговоре против Турции и попытках США укротить турецкого льва

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя кризис в отношениях Анкары и Вашингтона, прибег к метафоре со львом, у которого вырвали когти и пытаются укротить, передает NEWSru.
«Турцию пытаются уничтожить изнутри и снаружи. Наша страна - как лев с вырванными когтями, которого пытаются приручить и поставить под ярмо. Те, кто привык к старой Турции, не хотят получить сильную Турцию», - приводит слова турецкого лидера CNN Türk.
Эрдоган утверждает, что США реализуют грязный план, и отмечает, что для Америки неприемлемо жертвовать таким стратегическим партнером, как Турция. По мнению президента Турции, в этом заговоре мирового масштаба учтены экономические способы давления, манипулирование мнением нации, путчисты, сектантские и этнические подстрекательства и использование террористов.
«Фигурантами этой кровавой игры являются преступные группировки: течение Фетуллаха Гюлена (FET), PПK, ИГИЛ и DHKP-C. Попытки увязать действия по созданию у южных границ Турции коридора, подконтрольного террористам, с борьбой с ИГИЛ являются абсурдом. Подконтрольная террористам зона преследует цель заблокировать Турцию. Пусть никто не пытается ввести в заблуждение Анкару», - переводит слова президента Турции News Türk.
По мнению Эрдогана, главным мотивом турецких противников является месть за поражения многовековой давности. «Вовсе не случайно в ходе протестов в парке Гези в Стамбуле на стенах появились надписи „Насилие началось в 1453 году (год падения Константинополя“. - Прим. NEWSru.com). Те, кто называет события 1453 года насилием, не могут считаться сынами турецкой нации - все это отпрыски византийцев», - пояснил он.
«Когда Турция обращается с просьбой о продаже оружия, в Вашингтоне ссылаются на необходимость одобрения конгресса. Но когда дело касается террористических организаций, они снабжаются оружием на безвозмездной основе. Причина заключается в попытках блокировать Турцию с южного направления. Не буду озвучивать оставшуюся часть плана. Это тема отдельного разговора», - напомнил Эрдоган о поддержке Западом курдов.
Он также обвинил ЕС в невыполнении своих обещаний: «Брюссель дает обещания, а потом не выполняет их, потому что представители ЕС являются нечестными людьми. Вся их жизнь - одна сплошная ложь. Мы никогда не видели искренности в позиции ЕС. Политика Турции по борьбе с беззаконием и несправедливостью на международном уровне вызывает недовольство некоторых сил. Сильная Турция вызывает страх у врагов Анкары. При этом главное, что Турция становится примером и надеждой для других стран».
Что касается визового кризиса между Турцией и США, то главным виновником в нем Эрдоган назвал американского посла в Анкаре Джона Басса. «За решением о прекращении выдачи виз гражданам Турции стоит посольство США в Анкаре. Недопустимо, чтобы США жертвовали своими отношениями с Турцией, которая является их стратегическим партнером, из-за действий посла, превысившего свои полномочия. Анкара не может с этим согласиться. Если интересы в Турции такой крупной державы, как США, ограничиваются действиями отдельно взятого посла, то это вызывает сожаление. Действия дипломата должны были натолкнуться на жесткую реакцию. В Вашингтоне должны были упрекнуть посла за подобные шаги в союзной стране, однако не сделали этого», - заявил он.
Напомним, в начале октября в Стамбуле был арестован сотрудник американского генконсульства, гражданин Турции Метин Топуз. Ему предъявлены обвинения в шпионаже, связи с «Аль-Каидой» и причастности к попытке конституционного переворота в Турции.
В ответ на задержание Топуза Вашингтон прекратил выдачу турецким гражданам неиммиграционных виз. В Турции эту меру назвали несправедливой и, в свою очередь, приостановили выдачу виз американцам.
Стоит отметить, на фоне осложнений между Анкарой и Вашингтоном турецко-российские отношения переживают настоящий подъем. В конце сентября президент РФ Владимир Путин побывал в Турции на переговорах со своим турецким коллегой по поводу поставок зенитно-ракетных комплексов. После этого в Кремле подтвердили, что получили от Анкары задаток за системы С-400 «Триумф», которые будут поставляться турецким военным. В США нервно отреагировали на сделку.
В пятницу, 13 октября, президент Эрдоган в эфире телеканала Haber Türk заявил, что никаких проблем в приобретении Турцией у России зенитно-ракетных систем не наблюдается. «Каких-либо проблем в отношении С-400 нет. На первой стадии совместное производство не предусмотрено. Надеемся, что оно начнется начиная со второй стадии», - переводит заявление турецкого лидера ТАСС.
Он дал понять, что Анкара не собирается сворачивать переговоры с Москвой. Таким образом, он опроверг слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу по поводу того, что Турция может отказаться от покупки С-400 в случае, если не будет достигнуто соглашение об их совместном производстве. Эрдоган также сообщил, что обсуждал с Владимиром Путиным и ЗРК С-500.