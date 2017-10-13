Партия реформ обсудит кандидатуру нового вице-спикера после выборов

"Фракция Партии реформ соберется в понедельник. Тогда и обсудим вопрос вице-спикера", - сообщил в пятницу BNS председатель Партии реформ Ханно Певкур.

"Сегодня и завтра мы будем заниматься местными выборами, и со своей стороны призываем принять участие в выборах всех, кто еще не проголосовал", - сказал Певкур.

Бывший премьер-министр Таави Рыйвас в четверг сообщил, что уходит из правления Рийгикогу, однако не покинет парламент. В Рыйвас признался, что недостойно повел себя с чужой женщиной во время недавней поездки в Юго-Восточную Азию, и извинился перед общественностью и перед своей семьей.

Выборы нового вице-спикера Рийгикогу состоятся, очевидно, 23 октября, сказал Певкур.