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Партия реформ обсудит кандидатуру нового вице-спикера после выборов

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Рийгикогу. | ФОТО: Alar Truu/Õhtuleht

Партия реформ обсудит кандидатуру нового вице-спикера на место уходящего в отставку Таави Рыйваса в понедельник.

"Фракция Партии реформ соберется в понедельник. Тогда и обсудим вопрос вице-спикера", - сообщил в пятницу BNS председатель Партии реформ Ханно Певкур.

"Сегодня и завтра мы будем заниматься местными выборами, и со своей стороны призываем принять участие в выборах всех, кто еще не проголосовал", - сказал Певкур.

Бывший премьер-министр Таави Рыйвас в четверг сообщил, что уходит из правления Рийгикогу, однако не покинет парламент. В Рыйвас признался, что недостойно повел себя с чужой женщиной во время недавней поездки в Юго-Восточную Азию, и извинился перед общественностью и перед своей семьей.

Выборы нового вице-спикера Рийгикогу состоятся, очевидно, 23 октября, сказал Певкур.

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