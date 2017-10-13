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Шарапова пробилась в полуфинал теннисного турнира в Китае

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Мария Шарапова. | ФОТО: USA TODAY Network/USA TODAY Network/Sipa USA

Россиянка Мария Шарапова вышла в полуфинал теннисного турнира в китайском городе Тяньцзин.

В четвертьфинале российская спортсменка обыграла представительницу Швейцарии Стефани Фогель со счетом 6:3, 6:1. Матч продолжался чуть больше часа. Ранее теннисистки не встречались.

Следующей соперницей россиянки станет победительница матча между Пэн Шуай (Китай) и Сарой Соррибес-Тормо (Испания), пишет lenta.ru.

9 октября Шарапова вновь вошла в первую сотню рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). 30-летняя теннисистка заняла 86-ю строчку, поднявшись на 18 позиций.

В апреле 2017 года спортсменка вернулась на корт, отбыв 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония. Во время паузы россиянка написала автобиографию.

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