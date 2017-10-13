Курс биткоина ставит новые рекорды

На 10:00 (по московскому времени) биткоин стоил 5555 долларов, на 11:30 - 5698 долларов, передает NEWSru.

Накануне, 12 октября, биткоин во второй раз в истории превысил пятитысячную отметку и достиг на максимуме (поздно вечером 12 октября) цены в 5426 долларов.

Ранее сообщалось, что одной из возможных причин роста валюты может быть недавнее сообщение о планах Goldman Sachs помочь своим клиентам торговать биткоином и другими криптовалютами. Об этом писало американское деловое издание The Wall Street Journal. Однако пока, по его данным, у Goldman Sachs нет ни бизнес-плана, ни инвестиций в биткоин.

При этом бывший главный экономист МВФ, профессор экономики Гарвардского университета Кеннет Рогофф уверен, что биткоин в скором времени ожидает крах, так как правительства большинства стран не позволят бесконтрольно расширяться анонимной и безграничной системе блокчейн. Анонимность привлекает, и все больше источников рассказывают про сомнительные операции с биткоином, которые помогали вывести средства из России.

Существуют проекты, позволяющие людям из разных стран брать кредиты в криптовалюте быстро и под очень низкий процент. Получается нечто вроде открытого международного банка. Однако это довольно рискованно. Если заемщик передумает возвращать криптоденьги, законного способа взыскать их пока нет, поясняют эксперты, опрошенные Bfm.ru.

Пока власти разных стран решают, что делать с феноменом криптовалюты, биткоины начали влиять на жизнь обычных людей. Например, в Голландии мужчина продал все имущество за биткоины и переселил семью в кемпинг в надежде на скорое обогащение. Кроме того, игроки рынка недвижимости все чаще обращают внимание на биткоины (в России, Чехии, на Украине). Также появляются мошенники, которые предлагают купить криптовалюту с рук.