Газета: видеозапись показывает, что пропавшая с парома женщина поговорила по телефону и прыгнула в воду

10 октября вечером в Центр тревоги поступило сообщение о том, что, вероятнее всего, с борта парома Ormsö, двигавшегося по направлению Рохукюла-Свиби и только что прибывшего на Вормси, в воду упал человек. По предварительным данным, женщина, путешествовавшая в одиночку, находилась на солнечной палубе, но в какой-то момент неожиданно исчезла. На палубе нашли сумочку 43-летней пассажирки с документами и мобильным телефоном.

Команда судна провела розыск пропавшей на борту и просмотрела записи камер видеонаблюдения. Когда появилась уверенность, что пассажирки на пароме нет, и она с него не сходила, добровольцы начали ее поиски в пределах берега и на море, но в районе полуночи операцию прекратили, не добившись никакого результата. Теперь к поискам привлечены вертолет и катера Департамента полиции и погранохраны, но результата пока нет и у них.

По данным газеты Lääne Elu, прыжка или падения не видел никто из находившихся на судне. При этом, изданию стало известно, что падение зафиксировала бортовая камера. По записи видно, как пассажирка ходит туда-сюда и говорит по телефону, после этого она прыгает в море.

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Кристи Рандла сказала сегодня в районе обеда, что пропавшую женщину не нашли и ее поиски продолжаются.