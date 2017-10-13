Галерея: современная квартира в Старом городе
13 октября 2017 г., 13:40
Знаете ли вы, что дом, выходящий одной стороной на улицу Пикк, а другой - на Лай, полностью реновирован и квартиры в нем почти все уже распроданы? Предлагаем посмотреть, как выглядит одна из квартир.
Это не реклама, и купить недвижимость в Старом городе мы не предлагаем: кто захочет, сам найдет информацию о цене и процессе продажи на странице портала недвижимости KV.EE. Но вот посмотреть, как выглядит обновленная квартира в историческом доме - интересно.