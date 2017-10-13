Букмекеры: эстонские бойцы покажут мировой уровень на турнире King of Kings

По словам Кайдо Улеева, директора по маркетингу крупнейшего в Прибалтике букмекерского портала, популярность боевых искусств в Эстонии растет с каждым годом, а принимая во внимание общую заинтересованность и активность, с которой посетители портала делают ставки на поединки, боевые искусства уже можно сравнить с другими популярными спортивными событиями.

«Эстонские бойцы давно зарекомендовали себя на международной арене. Один тот факт, что эстонский спортсмен выходит на ринг с действующим чемпионом мира, являясь ему равным соперником, говорит сам за себя», – сказал Улеев.

Маркко Мойсар, одержавший в прошлом году победу в турнире четырех бойцов, завоевал право состязаться за титул чемпиона мира. В субботу он выйдет на ринг с действующим чемпионом мира молдаванином Станисливом Реницэ. По оценке Betsafe, в этом поединке одинаково вероятна победа любого из соперников.

Во втором же матче суперфайта эстонскому спортсмену Хенрику Темасу придется, по оценке аналитиков из букмекерской конторы, признать превосходство соперника. В женском поединке, согласно коэффициентам букмекерского портала, победу одержит эстонка Андра Ахо, которая в данный момент обучается на тюремного чиновника: по мнению экспертов, она одержит победу в поединке с финнкой Пийей Хаверинен с вероятностью 53%.

В турнире четырех бойцов, в котором из-за травмы эстонского спортсмена Ахти Пиккура Эстония не представлена, главным фаворитом считается украинец Александр Олейник – в случае победы он получит возможность состязаться за титул чемпиона мира King of Kings.