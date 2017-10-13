Генетики раскрыли происхождение цивилизации на острове Пасхи

Вопрос контактов жителей тихоокеанских островов и южноамериканцев является одним из самых обсуждаемых среди антропологов. Прежние исследования обнаружили гены древних жителей Северной и Южной Америки у современных коренных жителей острова Пасхи. Ученые предполагали, что смешение произошло между 1280 и 1425 годами, сообщает Phys.org.

Ларс Ферен-Шмитц из Калифорнийского университета в Санта-Крузе решил проверить эту теорию и впервые применил для этого палеогеномный анализ. Ученые исследовали кости пяти древних жителей острова Пасхи: трое из них жили до пришествия европейцев, а двое — после. В результате ученые не обнаружили ни одного гена жителей Южной Америки, что говорит о том, что контакт должен был состояться уже после 1722 года, пишет "Моя Планета".

«Мы не обнаружили никаких признаков смешения генов жителей острова Пасхи и Южной Америки. Мы были очень удивлены, что ничего не нашли. Существует много доказательств, которые кажутся правдоподобными, поэтому мы были уверены, что найдем прямые доказательства доевропейских контактов с Южной Америкой», — заявил Ферен-Шмитц.

Теперь он с коллегами хочет найти ответ на другой интересующий ученых вопрос: как остров стал населенным?

До этого исследование, основанное на анализе обсидиановых изделий, позволило узнать подробности краха цивилизации острова Пасхи.